Más información sobre este tema:

Valdés dijo que con el devenir de las pruebas contra la Corte se podrán lograr mayorías

Catalano: La decisión de la Corte atenta contra el marco democrático y los trabajadores

El oficialismo arremete contra JxC por el boicot legislativo

Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente hoy el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, y figuras del oficialismo retomaron sus críticas al frente opositor Juntos por el Cambio (JxC), por el anuncio de que no tratará ninguna iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso a menos que retire el pedido de jury.

MIRÁ TAMBIÉN Valdés dijo que con el devenir de las pruebas contra la Corte se podrán lograr mayorías

El proyecto propone citar a declarar no sólo a los cuatro integrantes de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), sino también a una treintena de funcionarios y representantes de organizaciones de derechos humanos. Entre los testigos a llamar figuran el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, y las dos personas cuyas comunicaciones filtradas terminaron por disparar el pedido de juicio político: Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad (ahora de licencia) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Firman el texto los diputados Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.

Eduardo Valdés.

Entre las voces que se hicieron oír hoy a raíz del boicot legislativo anunciado por JxC estuvo la del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien acusó a la coalición de cometer “un acto de extorsión parlamentaria”.

“Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político a la Corte, pero no bloquear todos los proyectos. Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión”, dijo Rossi.

También se pronunció el exjuez Carlos Rozanski, para quien “hay una decisión política en la oposición de frenar cualquier mecanismo democrático”.

“La derecha tiene cooptado el poder judicial y así logran impunidad”, dijo Rozanski. “Así van a imposibilitar no solamente este proyecto de juicio político a la Corte sino todos. No se trata solo de una postura frente a una idea. Es una decisión de frenar la elaboración de leyes. Se trata de un problema muy grave que no está dimensionado como corresponde.”

Carlos Rozanski.

Los gobernadores apoyan, aseguró Katopodis

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que “hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia” y consideró que el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables que debe recibir la ciudad de Buenos Aires afectará “la continuidad de muchas obras” en las provincias.

Para Katopodis, mediante ese fallo, “la ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía”. El ministro dijo que el Ejecutivo “seguirá dando esta discusión hasta que cada provincia entienda la gravedad de la situación”.

Gabriel Katopodis.

(NA / Télam)