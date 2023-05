Las fuerzas políticas de Tierra del Fuego cierran hoy sus actividades proselitistas de cara a las elecciones provinciales del próximo domingo, en que se elegirá gobernador y vice por un nuevo período de cuatro años, tres intendentes, 15 legisladores provinciales y 24 concejales municipales.

El gobernador Gustavo Melella, un radical K que busca su reelección en alianza con los intendentes de La Cámpora y con el apoyo del presidente Alberto Fernández, cerró anoche su campaña con un acto multitudinario en el club Sportivo de la ciudad de Río Grande, donde señaló: "Estoy seguro de que el domingo vamos a ganar".

MIRÁ TAMBIÉN La Cámara Nacional Apelaciones rechazó que el Tribunal Superior porteño revoque sus decisiones

Junto a su compañera de fórmula, la actual vicegobernadora Mónica Urquiza del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Melella les pidió a los militantes "redoblar esfuerzos" y criticó sin nombrarlos a los partidos opositores.

El Presidente recibió al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

"Nosotros no aparecemos solo para las elecciones. Estamos, estuvimos y vamos a seguir estando en nuestra querida provincia, trabajando y poniendo todo el esfuerzo para seguir creciendo", afirmó en su discurso.

MIRÁ TAMBIÉN Rossi: En Argentina hay un suprapoder que no tiene legitimidad democrática

También mencionó que su gestión atravesó la pandemia, en que "nos tocó tomar decisiones duras, difíciles. Pero en ese momento se necesitaba compromiso, decisión, y lo hicimos junto a mucha gente. El pueblo de Tierra del Fuego fue un ejemplo a nivel nacional", señaló.

En la misma línea, el gobernador destacó que la provincia se recuperó de esa etapa y "conseguimos tener el índice de desempleo más bajo del país, fortalecimos nuestra industria y el turismo, y avanzamos en la ampliación de la matriz productiva. Eso es gracias a decisiones políticas y al esfuerzo de muchos servidores públicos que han puesto el hombro para alcanzar estas metas", aseguró.

Melella sostuvo en otra parte de su discurso que en la provincia "se superó la grieta" y que "se logró la paz social, un valor que debemos defender".

Elecciones Argentina 2023

El candidato a la reelección utilizará hoy la última jornada antes de la veda electoral que comienza mañana a las 8 para recorrer obras públicas y mantener su agenda habitual en el gobierno, según explicaron fuentes de su entorno.

Por su parte el candidato a gobernador por el PRO, el diputado Héctor Stefani, participó ayer en Ushuaia de una charla con el presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, Christian Werle, y luego realizó una caminata por la urbanización General San Martín (en las afuera de la capital fueguina) y otra por el centro de la ciudad.

A su vez, hoy cerrará su campaña en Río Grande, participando de distintas reuniones con dirigentes y vecinos, y brindando notas en medios de comunicación.

"Este es el peor gobierno de la historia de Tierra del Fuego y no tengo dudas que también es el más corrupto. A la gestión de Melella este mes no le alcanzó para pagar los sueldos. De hecho los funcionarios todavía no cobraron y dependen de una ayuda de Nación", aseveró en diálogo con Télam.

Stefani dijo que en caso de llegar a la Casa de Gobierno fueguina solo cumplirá "un mandato" porque "me interesa sentar las bases para un proyecto que pueda continuar en el tiempo sin mí. Basta de ir atrás de personas, hay que ir detrás de un proyecto", expresó.

En tanto su candidato a vicegobernador, Paulino Rossi, criticó la transversalidad de Melella y la falsa oposición en la provincia: "Resulta que principal opositor es el primero de la lista de legisladores del oficialismo", mencionó el dirigente en relación a Federico Sciurano, ex referente de Juntos por el Cambio que encabeza la nómina de candidato a diputados provinciales por el partido del gobernador.

La otra fracción opositora, nucleada en Juntos por el Cambio, y que postula como candidato a gobernador al senador Pablo Blanco, cerrará hoy su campaña en Ushuaia, durante un acto en el que se espera la visita de la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Blanco sumó en las últimas jornadas el apoyo de otros dirigentes nacionales del mismo espacio, como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, mientras que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se inclinó por la candidatura de Stefani.

Morales - Larreta

"No puede ser que Tierra del Fuego sea la provincia que mayor deuda en dólares tiene per cápita de la Argentina. Somos la que mayor cantidad de fondos por coparticipación recibe por habitante y somos la que mayor cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes tiene en el país", se quejó Blanco en uno de sus discursos de campaña.

También cuestionó que en la provincia "hay plata, pero está muy mal administrada. Hay que reorganizar el Estado y desde Juntos por el Cambio lo vamos a hacer", insistió.

La provincia más joven del país (creada en 1991) y la de menor población (con 190 mil habitantes, representa el 0,5% del padrón nacional) adelantó las elecciones en cumplimiento de su Constitución que obliga a desdoblarlas de los comicios nacionales, aunque el gobernador Melella salió de la tradición de realizar el acto electoral a mediados de junio y lo convocó para un mes antes.

Este domingo hay 147.064 personas habilitadas para votar, con 64.941 votantes potenciales en la ciudad de Ushuaia, 76.006 en Río Grande, 5.707 en Tolhuin y 410 en las distintas bases antárticas que también forman parte de la jurisdicción fueguina. (Télam)