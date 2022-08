La legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT), Ofelia Fernández, consideró hoy como "evidente" que el "Mapa de la Policía" moleste al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta y la fiscal Celsa Ramírez iniciarán una causa penal en su contra por "abuso de la autoridad".

"Me sorprendió que intentaran censurar la página del Mapa de la Policía. Estas maniobras son cada día más normales en la Ciudad de Buenos Aires. Así que de alguna manera era algo que se esperaba. El tema es que fue muy mal argumentado. La plataforma es democrática, transparente e inofensiva. Solo ofende a quienes están cometiendo faltas institucionales graves. Evidentemente molestamos porque están viendo como bajarla", explicó Fernández en declaraciones a radio online Futurock.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La plataforma web "www.mapadelapolicia.com" fue impulsada por la legisladora junto a diversas organizaciones para recibir denunciar sobre casos de violencia institucional y transparentar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el distrito porteño, pero la fiscal Ramírez solicitó su "clausura y bloqueo preventivo" a raíz de la denuncia.

"Cuando se inició la denuncia penal por abuso de autoridad por haber lanzado la plataforma me pareció que era gracioso, no serio jurídicamente. Justo la fiscal, una particular de la Ciudad, legitima esa presentación, la valida y sostiene que hay que bloquear y dar de baja la pagina. Ahí se pone más seria la cosa", explicó la legisladora del Frente Patria Grande.

En tanto, la página que fue lanzada un mes atrás ya cuenta con "45 denuncias de abuso policial" y sigue en funcionamiento a la espera de que el juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas resuelva si hace lugar o no a la medida cautelar solicitada por la fiscal.

Buenos Aires

"Lo que llega son situaciones que realmente preocupan y que el Estado debería dar alguna respuesta. Para la fuerza política que gobierna la Ciudad es prioritario permanecer en esta carrera por quién es más de derecha, haciendo denuncias penales, moviendo el aparato judicial y dejando en claro que hay temas con los que no hay que meterse como puede ser la Policía", remarcó Fernández.

Y agregó que "es ridículo" querer bloquear la página ya que consideró que se trata de "una plataforma sumamente democrática que no representa ningún tipo de abuso, sino que pretende detectar abusos de autoridad verdaderos y darle algún tipo de marco".

"También se invita a señalar lo que funciona bien de la Policía en términos ciudadanos, pero por algo no llegó todavía", completó. (Télam)