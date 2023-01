El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Pablo O'Dezaille aseguró que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no puede poner como "excusa" una supuesta falta de recursos, en medio del conflicto por la coparticipación, ya que el presupuesto del distrito es "billonario", y advirtió que desde el PRO tampoco "pueden echarle la culpa" a gobiernos anteriores porque llevan "16 años de mandato".

En una entrevista con Télam en su despacho de la Legislatura, donde desembarcó a finales del año pasado y exhibe cuadros de Eva Perón y Germán Abdala, O'Dezaille dijo que se "resiste a creer" que la Ciudad de Buenos Aires sea "de derecha" y diferenció a la UCR del macrismo -socios en la coalición porteña gobernante- porque esa fuerza tiene, a su criterio, "otra visión del desarrollo", que no se emparenta solamente a los "negocios".

- Télam: ¿Con qué expectativa asumió la banca dentro del bloque del Frente de Todos tras la renuncia de Alejandro Amor?

- Juan Pablo O'Dezaille: Buenos Aires es una ciudad hermosa, me siento orgulloso de ser porteño, pero tiene una injusticia marcada entre el norte y el sur, por eso buscamos integrar un poco más la ciudad viendo cómo mejorar la calidad de vida y lograr un equilibrio en cuanto a la infraestructura con recursos propios. El presupuesto porteño es billonario, por lo tanto no hay excusas por la falta de recursos, ni tampoco a quién echarle la culpa por gestiones anteriores porque estamos cursando el año 16 de mandato del PRO con temas que no se solucionaron y podrían haberse resuelto.

- T: El último año de gestión de Horacio Rodríguez Larreta arrancó con funcionarios cuestionados, como el caso de su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro. ¿Qué mirada tiene sobre las denuncias?

- JPO: Toda esta situación que se está desnudado es una situación mafiosa y tiene como protagonistas a gran parte de la justicia federal, las cajas y parte del Gobierno porteño. Es una estructura que armaron entre funcionarios y amigos. Desde el FdT veníamos denunciando, por ejemplo, las irregularidades en la concesión del sistema de grúas, que estuvo manejado por Marcelo Violante, el empresario que aparece intercambiando chats con D'Alessandro. Pero, lamentablemente, los números en minoría en la Legislatura no nos permitieron llegar a conformar comisiones de control y seguimiento a las concesiones para conocer a dónde es que va toda esa plata. Igualmente pienso que existe un negociado escandaloso.

- T: Este año también es electoral y se pondrá en juego la sucesión del actual jefe de Gobierno. ¿El Frente de Todos tiene candidato?

- JPO: No hay definido un candidato. Me resisto a creer que esta sea una ciudad de derecha. Proponemos un proyecto de país y situaciones de avance de derechos, pero no podemos romper ese cerco mediático para expresar algunas cosas. En este proceso electoral se abre una situación distinta para la ciudad, después de 16 años es posible que el PRO no siga al frente de la ciudad. Los radicales, si bien son parte de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC), tienen otra visión y se podría discutir un poco más racionalmente cuestiones pensando en el desarrollo de una ciudad y no en el desarrollo de un negocio.

- T: ¿Le preocupa la aparición de fuerzas políticas de extrema derecha como la Libertad Avanza de Javier Milei?

- JPO: Nos preocupa mucho, porque representan una opción para un sector de jóvenes que no tienen una experiencia en donde la democracia y la política les resuelva situaciones concretas de su vida y frente a ese desencanto no se está pudiendo reparar y aparecen estas figuras. Es un desafío para todo el arco progresista y democrático. (Télam)