Los contrapuntos entre dirigentes del PRO por la definición de las postulaciones a presidente para el año próximo sumaron hoy nuevos cruces con el pedido de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta de que "debata" en vez de "mandar a sus soldaditos", mientras el jefe de Gobierno porteño aseguró que la titular de ese partido "tiene todo el derecho de ser candidata" a primera mandataria en 2023 y afirmó que está "harto de las peleas".

Las internas en el partido fundado por Mauricio Macri provocaron la reacción de Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, socia del PRO y la UCR en Juntos por el Cambio, quien hizo un llamado para "parar con el internismo feroz" y concentrarse, en cambio, "en el acuerdo programático" que el espacio le ofrecerá al electorado de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

También terció ahora en la pulseada la diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien dijo que "está mal la discusión anticipada de candidaturas" y advirtió que "la construcción de personalismos y las descalificaciones le hacen daño a la unidad" de JxC y lo "alejan de la gente".

El nuevo contrapunto de Bullrich y Rodríguez Larreta se produjo tras la amenaza de la titular del PRO al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le "iba a romper la cara" si la volvía a "cruzar" con declaraciones en medios de comunicación.

"Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar", reclamó Bullrich en declaraciones a radio Rivadavia, y aseguró: "No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra".

En ese sentido, afirmó que "todo el tiempo tenemos el uso de formas o sistemas que no son los adecuados en una campaña".

"Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este (por Miguel), que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa", advirtió la exministra de Seguridad.

Señaló que "lo que siento es que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que se usan los recursos de manera leal" y remarcó que "no puede ser que haya permanentes operaciones de prensa y un mal uso de los recursos. Se toma una decisión y te mandan 20 voceros tipo perro a decir cualquier cosa".

Bullrich también se mostró molesta por las declaraciones públicas de Miguel tras el episodio registrado en el video que la mostró amenazándolo, al considerar que "este muchacho viene a victimizarse cuando me dijo que le hacía el juego al kirchnerismo".

En relación a la interna de JxC, Bullrich consideró que en la elección de los postulantes del espacio opositor para 2023 "tiene que haber reglas parejas para que la cancha no se incline" en favor de un determinado sector, y dejó en claro que "no es un tema PRO versus UCR".

Rodríguez Larreta, ante una consulta sobre las amenazas de Bullrich a Miguel, dijo a CNN Radio: "Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que la Argentina necesita".

"Me pongo por arriba, demos vuelta la página, falta un año para las elecciones", expresó el jefe de Gobierno porteño para evitar así en toda la entrevista hablar en forma directa sobre el episodio.

En ese contexto, dijo que "los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo" e insistió: "Estoy harto de las peleas, mucho más de las internas. La pelea es contra la inflación, contra la inseguridad, contra el narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo y es lo grave".

Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, advirtió que "Juntos por el Cambio debe parar con el internismo feroz y concentrarse en el acuerdo programático que le vamos a ofrecer a los argentinos".

Así se pronunció en su cuenta de Twitter, donde puso énfasis en la necesidad de "prepararse para los grandes desafíos" y convocó a "construir amistad política".

"Hay que prepararse para los grandes desafíos que tendremos por delante, fortalecer su unidad y construir amistad política", sostuvo Ferraro, y afirmó que "no son tiempos de candidaturas y agendas alocadas de campaña".

En esa línea, planteó que "la energía debe estar puesta en los problemas actuales y urgentes como la inflación, la crisis educativa, la inseguridad, lo social y la frágil situación que nos lleva a una Argentina inviable".

El expresidente provisional del Senado y referente del PRO Federico Pinedo consideró que para Bullrich fue "algo grave que le dijeran que era funcional al kirchnerismo", al referirse al cruce que la titular de ese partido mantuvo con el jefe de Gabinete del Gobierno porteño.

"Para la presidenta del PRO que le digan que es funcional al kirchnerismo es grave. Patricia estaba enojada y hay que tratar de no llegar a ciertos niveles de palabras. Pero a veces pasa. La señora tiene su carácter, de todas maneras es una abuela, era poco probable que se produjera el episodio", señaló Pinedo en declaraciones a Radio con Vos.

Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, había llamado ayer a "bajar los niveles de contienda" y consideró Bullrich "debe parar en función del conjunto".

"Ella es muy buena persona pero no sabe parar y a veces tiene formas masculinas. A lo mejor se le escapó esto porque es muy dura", dijo en esa oportunidad sobre el cruce de Bullrich con Miguel. (Télam)