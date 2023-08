El testimonio de un sobreviviente de la última dictadura cívico militar confirmó hoy que el Cuerpo de Infantería y la comisaría 8va. de La Plata funcionaron como centros clandestinos de detención en esa época y que ambos lugares fueron utilizados por el aparato represor para alojar a personas secuestradas por su pertenencia gremial y fabril.

Así lo relató Daniel Oscar Valenti ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que desde mayo juzga a 18 represores por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el Cuerpo de Infantería de las calles 1 y 60 de La Plata y la comisaría 8va. de la capital provincial.

"Fui secuestrado dos veces. La primera vez el 22 de agosto de 1974, durante un acto político que se realizaba en un club por Evita" Perón, empezó a relatar Valenti ante el tribunal que por primera vez preside una mujer, Karina Yabor.

Agregó que "el secuestro que cambió mi vida fue el 20 o 21 de marzo de 1976, cuando fueron a buscarme al domicilio de mis padres, donde vivía. Se presentaron 10-15 personas vestidas de civil y encapuchadas que decían ser de la policía, entonces mi mamá les abrió y le pegaron culatazos a ella y a mi papá".

MIRÁ TAMBIÉN Habrá debate presidencial el 1 y el 8 de octubre y por primera vez tendrá participación ciudadana

"Me robaron mis libros, libros de arte que me habían regalado, y me llevaron a los golpes en un Peugeot o Valiant hasta la comisaría 8va.", precisó.

En esa dependencia policial, el titular, de apellido Rodríguez, dijo, le informa al día siguiente que "mientras yo esté no te va a pasar nada" y le afirmó que sus padres podrían alcanzarle ropa y comida.

Valenti, quien trabajaba en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires e integraba la comisión de delegados de ATE de ese organismo, detalló que en esa comisaría "reconocí a otros detenidos, como el secretario general de ATE La Plata, Hugo Maldonado, y a otro que era del sindicato de la sanidad".

"Al otro día del golpe militar, no sé si el 25 o el 26 de marzo, todo cambió en la comisaría 8va., nos encapucharon y nos hicieron salir de ahí y nos llevaron apilados a todos en una camioneta hasta el Cuerpo de Infantería", precisó.

MIRÁ TAMBIÉN La diferencia entre los tres más votados en las PASO se redujo tras el escrutinio definitivo

Valenti remarcó que "nos tiraron a una pieza, vendados, no comíamos ni nos daban de beber, y eran palos por todos lados si pedíamos salir para hacer nuestras necesidades".

"Al tercer día de estar ahí nos cargaron en un baúl de auto a mí y a Maldonado y nos llevaron a otro lugar, que puede ser Arana, donde nos torturaron. En una oportunidad nos torturaron juntos, nos habían puesto cables (eléctricos) en la zona anal y se divertían torturándonos", dijo con pesar.

El sobreviviente fue trasladado en abril de 1976 a la unidad penal número 9 de La Plata, y pasó a estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional".

"Tenía 20 años cuando pasó esto", apuntó el hombre, que además aportó los nombres de otros prisioneros, en su mayoría trabajadores fabriles y militantes gremiales, y contó el secuestro y violación sufrido por una joven, cuya identidad ignoraba.

La auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal que investiga delitos e lesa humanidad en La Plata, Ana Oberlín, explicó a esta agencia que "la mayoría de quienes declararon hasta acá en el juicio vienen confirmando que sus secuestros ocurrieron los primeros días del golpe militar, que fueron llevados a 1 y 60 y en algunos casos a la comisaría 8va. y que previo al golpe hubo operativos masivos para el secuestro de personas vinculadas a su desempeño fabril y actividades sindicales con militancia para pedir por los derechos de los y las trabajadoras".

"El grueso de las personas secuestradas, en esos primeros días, está vinculada a la lucha gremial y fabril, más por el desarrollo de La Plata, Berisso y Ensenada, y por eso se atacó especialmente a esos trabajadores y trabajadoras", afirmó la auxiliar fiscal.

Agregó que los testimonios de los sobrevivientes "vienen confirmando que estuvieron en esos lugares (1 y 60 y la comisaría 8va.) donde sufrieron toda clase de tormentos y que varios fueron sacados de 1 y 60 para ser torturados y torturadas en Arana".

Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda, Carlos Ernesto "El Indio" Castillo, Alberto José Crinigan, Tomás D'Ottavio, Carlos Hugo Leguizamón, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

Por los hechos ocurridos en la comisaría 8va están imputados: Enrique Armando Cicciari, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez, Jorge Héctor Di Pascuale, Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y por su accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro, Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh. (Télam)