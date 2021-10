La coalición gobernante Frente de Todos (FdT) lanzó hoy un nuevo spot de campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre en el que se ratifica la postura de decirle "sí" al "trabajo, al que invierte, al diálogo y a la Argentina que nos merecemos".

La pieza audiovisual, que se difundió por redes sociales, dura poco menos de un minuto y recoge parte del discurso brindado el martes último por el presidente Alberto Fernández durante el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Allí, el mandatario expresó: "Pensemos en que el trabajo se genere, pensemos en eso por sobre todas las cosas; yo le digo que sí al trabajo y le digo que 'no' al desempleo".

"Les pido que unamos fuerzas, y que las fuerzas sean decirle sí al diálogo y 'no' a la obstrucción permanente; que le digamos sí al que invierte y 'no' al que especula; que le digamos sí a la Argentina que nos merecemos y le digamos 'no' a la Argentina que tantos dolores nos trajo", remarcó Fernández en la cita que hace el spot.

En ese acto, el mandatario convocó a construir puentes de diálogo hacia el futuro de la Argentina, en la que se priorice la inversión y la creación de puestos de trabajo y no la especulación, al tiempo que pidió no pensar "en lo que cuesta una indemnización" sino en que "el trabajo se genere". (Télam)