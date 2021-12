Vecinos y vecinas del barrio de Caballito realizaron hoy una nueva movilización para pedir por la "cancelación" del proyecto anunciado por el Gobierno porteño para convertir la mitad de los carriles de la avenida Honorio Pueyrredón en un parque lineal y reclamar por la creación de "un verdadero espacio verde y público" en un predio de la zona situado en un ex playón ferroviario.

La marcha vecinal se desarrolló en la intersección de Rivadavia y Acoyte, donde se interrumpió el tránsito vehicular en rechazo a la obra que la administración porteña anunció en septiembre, con una inversión de $500 millones, y prevé ejecutar desde enero en un tramo que se extiende por ocho cuadras de la avenida.

"Nuestro objetivo es movilizarnos y que en algún momento el Gobierno de la Ciudad abra un canal de diálogo para que los vecinos planteen los inconveniente sobre los perjuicios que traerá al barrio", señaló a Télam Mariano Pasi, vecino de Caballito, quien detalló que el proyecto "generará caos de tránsito en una zona que ya está colapsada".

"El tránsito se desviaría a las ya saturadas calles Rojas, Hidalgo y Acoyte, agravando el caos cotidiano de la zona, la contaminación acústica y generando mayor polución en el barrio", indicaron los vecinos.

Remarcaron también que "quienes viven sobre Honorio tendrían una pequeña calle-peatonal de sólo un carril para sacar o entrar sus autos a los más de 40 garages existentes, lo cual es sumamente inseguro ya que por allí también caminarían las personas y circularían motos y bicicletas".

"Ni hablar de la carga y descarga para los comercios, las complicaciones para bomberos y ambulancias en casos de emergencia o los perjuicios que sufrirán las personas mayores que viven en los tres geriátricos que hay en ese trayecto", agregaron.

Por ello, pidieron por la "cancelación" del proyecto y plantearon, como alternativa, la creación de un parque en el playón ferroviario de la línea Sarmiento, en un predio que cuenta con más de 15 hectáreas, que, sostienen, puede ser rezonificado por la Legislatura porteña.

Allí, consideraron, hay chance para conformar un "verdadero espacio verde y público con suelo absorbente, árboles, juegos infantiles, espacios culturales y que preserve el patrimonio ferroviario.".

Durante la protesta, que replicó a una movilización similar realizada la semana pasada en la zona del Cid Campeador, los manifestantes desplegaron carteles con las leyendas como "Un audífono para Larreta que no escucha a los vecinos", "No destruyan Honorio", "500.000.000 de pesos. El costo del parque lineal que le sirve a cuatro vivos y lo pagamos todos", "Peligro. Están saqueando tierra pública" y "No al embaldosado verde".

