El ministro de Educación; Jaime Perczyk participará de una nueva reunión de la paritaria universitaria docente y no docente, luego que ayer, el Gobierno nacional y los gremios de los docentes y no docentes universitarios acordaran una serie de mejoras salariales por las cuales el aumento anual total para ese ámbito este año alcanza al 50%.

La reunión comenzará hoy, a las 15.30, en la sede de la cartera educativa y contará con la participación de funcionarios y los representantes de los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun.

"Se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para las y los docentes y no docentes universitarios el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021", explicó Educación en un comunicado sobre el encuentro de ayer.

También "se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2.500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2.000 y $3.000 para los no docentes" del sector.

El Ministerio de Educación recordó que en septiembre pasado esa cartera había acordado un aumento salarial del 12% con la siguiente distribución: 6% en septiembre y 2% en octubre de 2021 (totalizando el incremento para dicho mes en 7%) y 4% en enero de 2022. Asimismo, en mayo se acordó 8% retroactivo a abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

"Con esta nueva firma, el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% cumpliendo con el compromiso del presidente, Alberto Fernández, de ganarle a la inflación que está proyectada en un 45%", sostuvo el Ministerio en un comunicado.

El viernes pasado, un plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), que lidera Daniel Ricci, aceptó hoy la propuesta salarial paritaria del Gobierno, que prevé elevar en 3 puntos el porcentaje de aumento para el ciclo 2021, lo que totalizaría una mejora del 53 por ciento, degún informó el gremio.

Ricci explicó en un comunicado que los secretarios generales de todo el país aceptaron la propuesta formulada por el Ministerio de Educación, que mejoró "la oferta inicial de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para elevar los porcentajes y modificar la distribución de las cuotas", señaló la organización.

El guarismo de mejora salarial se elevará en 3 puntos para el ciclo 2021 y alcanzaría los 53 puntos anuales, ante "una inflación del 50.9 por ciento", afirmó el dirigente.

(Télam)