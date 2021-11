El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo hoy que "el árbol no debe tapar el bosque" y que la prioridad de esa fuerza política es "la unidad" de la coalición opositora, por lo que consideró que "no es momento" de avanzar a escalar posiciones de cara a las elecciones presidencial de 2023.

"Nuestro mérito fue mantener unida a la oposición", dijo Cornejo en diálogo con la señal de TV CNN en español, consultado sobre el resultado favorable del domingo en las elecciones generales.

Para el senador radical si JXC "se hubiera dispersado" hubiera sido imposible un triunfo. "El Gobierno recibió el golpe y se usó la mano de JXC", sostuvo. En esta línea aseguró que fueron los primeros dos años en los que el kirchnerismo "gobernó con una oposición unida".

Garro anunció que no habrá feriado mañana en La Plata por el Día de la Ciudad

El intendente de La Plata, Julio Garro, dijo hoy que "la mejor manera de festejar es con los locales abiertos, fomentando el consumo, la producción y el trabajo", al anunciar que no será feriado la jornada de mañana, cuando la capital bonaerense celebre un nuevo aniversario de su fundación.

El jefe comunal se expresó a través de sus redes sociales, en donde explicó porqué mañana 19 de noviembre no habrá asueto o feriado administrativo, en el marco del 139 aniversario de la ciudad.

"¿Sabes por qué este 19 de noviembre no va a ser feriado? Porque no podemos perder ni un día más. No podemos perder ni un día más de clases. Ni permitirnos un día más de comercios cerrados" expresó Garro.

El intendente Gay anunció cambios en su gabinete

El intendente del partido bonaerense de Bahía Blanca, Héctor Gay, anunció hoy cambios en el gabinete tras los resultados de las elecciones legislativas del domingo y de cara a los próximos dos años que le restan para completar su mandato, se informó oficialmente.

"Una victoria amplia en las elecciones como la que ocurrió el domingo no significa ni una licencia para hacer la plancha o ni cheque en blanco por el contrario nosotros hemos aprovechado cada una de estas oportunidades para refrescar el proyecto e incorporarle cosas para ir mejorando", dijo Gay a la prensa.

En ese sentido el jefe comunal de Juntos por el Cambio señaló que se dará "mucho énfasis a al tema innovación, emprendimientos y tecnología porque Bahía Blanca tiene un potencial enorme a partir del recurso humano".

Milei viajó a Formosa para presenciar juicio a militante "libertario"

El diputado nacional electo por el frente "La Libertad Avanza" Javier Milei visitó la ciudad de Formosa para acompañar a un militante libertario, Agustín Rojas, que enfrentará un juicio por los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo cuando se realizaban protestas para la reapertura de la Fase 1 que se encontraba en ese momento la ciudad capital.

Según el diputado, el joven Agustín Rojas, fue "torturado" por la policía, es por eso que "lo vengo a acompañar e interiorizarme, nosotros tenemos un fuerte compromiso para quienes defienden la libertad", dijo a la prensa local. (Télam)