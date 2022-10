La designada ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, afirmó hoy que su responsabilidad en esa cartera será "cuidar el trabajo y el salario de los argentinos y las argentinas" y que su gestión se ocupará de "fortalecer" los sueldos y fomentar "el diálogo".

"Para mí el peronismo es un compromiso de vida; siempre me formé para asumir las responsabilidades y espero hacerlo de la mejor manera posible, como una construcción colectiva con todos los compañeros y compañeras", dijo Olmos por El Destape Radio.

Dijo que hará "lo que me pidió el Presidente (Alberto Fernández): mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos y las argentinas, esa va a ser mi prioridad".

"Vamos trabajar para fortalecer el salario, es el mayor compromiso que tiene nuestro Gobierno, que tuvo que soportar situaciones gravísimas", añadió.

Consultada sobre acciones como una nueva convocatoria al Consejo del Salario Mínimo o el otorgamiento de una suma salarial fija, Olmos dijo que "todavía no voy a adelantar absolutamente nada, no sería responsable de mi parte, aún no soy ministra en este momento", pero reiteró la intención de "recuperar el salario y el ingreso de las mujeres y los hombres que trabajan en nuestra patria". Y aseguró que "voy a ser consecuente con la política de este Gobierno, que adelantó negociaciones en el momento en que fue necesario".

"Voy a ser siempre puente de unidad para todas y todos los trabajadores", aseveró, y en cuanto a la CGT, que afronta discusiones internas, señaló que actuará "con mucho diálogo y mucha comprensión entre todas las partes".

Olmos sostuvo que "el Gobierno tiene el objetivo muy firme de recuperar el salario" pero advirtió además que "tenemos un problema grave como sociedad que hay una gran proporción (de gente) en la informalidad que no accede a trabajo con derechos".

"Ese sector de trabajadores informales tiene que acceder a los derechos que su dignidad merece", abundó.

Con respecto a la inflación, dijo que "ese tema va a comprometer y compromete a todo el Gobierno, ese es el punto que exige un trabajo arduo e importante de todos nosotros".

El presidente Juan Domingo "Perón siempre nos enseñó que cuando los precios suben por el ascensor los salarios suben por la escalera, y es un compromiso de toda la sociedad combatir la inflación", enfatizó. (Télam)