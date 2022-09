La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, pidió hoy "cuidar" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante el ataque que recibió anoche en la puerta de su domicilio, y afirmó que "la furia de la derecha se irá acrecentando de acá a 2023"

"No es posible tolerar este odio, ni este veneno que larga la derecha. Desparraman veneno. Este odio fue creciendo en la derecha de manera inusitada, hay una violencia contra Cristina producto del odio manifiesto que hasta ahora no llegaba a esto", expuso Cortiñas en declaraciones a radio Provincia.

Asimismo sostuvo que la Vicepresidenta "iba muy desprovista de cuidados a su alrededor y no pensó que podía pasar esto" e indicó que "ahora sabemos que son capaces de más y hay que cuidarla porque la furia de la derecha se irá acrecentando de acá a 2023".

"Las Madres no queremos venganza; siempre justicia. Las madres que quedamos tenemos más de 90 años y estamos complicadas de salud. No creo que me pueda acercar a la marcha porque mi cuerpito no da, pero repudio totalmente y con toda mi fuerza lo que pasó", cerró.

De igual modo, la Asociación Anahí expresó hoy su más profundo repudio al atentado contra la Vicepresidenta y consideró que ello "es consecuencia del clima de odio generado por la violencia manifestada permanente por la oposición política".

En un texto que lleva la firma de la presidenta de ese organismo de derechos humanos, Elsa Beatriz Pavón, se planteó: "Nosotrxs que hemos sufrido las consecuencias de la violencia y el horror de la última dictadura militar y que hemos luchado sin cesar contra la posibilidad de que la violencia y la muerte vuelvan a instalarse en Argentina, nos manifestamos hondamente preocupadxs por un nuevo incremento de violencia que destruya otra vez a nuestra sociedad".

En igual sentido se pronunció la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense que, al repudiar el atentado que sufrió la vicepresidenta, expresó: "El intento de asesinato es uno de los peores episodios de nuestra historia reciente, se debe investigar y condenar a los responsables intelectuales y materiales".

"Debe cesar la incitación al odio y a la violencia que parte desde el poder político, judicial y mediático, y que pone en riesgo la vida democrática", se indicó en un comunicado y se afirmó que "son tiempos de reflexión que deben conducir a la paz social y la vigencia de los Derechos Humanos".

(Télam)