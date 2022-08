La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que "no vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiere cuando de lo que nosotros queremos hablar es de la persecución contra Cristina Fernández Kirchner" en el marco de la causa Vialidad.

"Siempre sentimos que tenemos que ser más calaros y precisos en nuestras declaraciones. De una extensa entrevista tanto la oposición como un grupo de medios va a intentar encontrar aquello que pueda ser un escándalo", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno, ante preguntas referidas a declaraciones formuladas ayer por el presidente Alberto Fernández en una entrevista en TN.

Cerruti, aclaró hoy que el presidente Alberto Fernández "no hizo ninguna comparación" anoche en la entrevista que brindó al canal Todo Noticias e insistió en que "no hay ninguna prueba que incrimine" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada Vialidad.

"El Presidente respondió preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del gobierno, como parte de la libertad de expresión en la que creemos. Frente a una pregunta concreta, dijo lo que estaban diciendo los periodistas", indicó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

La funcionaria sostuvo que el jefe de Estado hizo hincapié en que hay una "falta total de pruebas" en esa investigación de obra pública, y agregó que el mandatario le sugirió al fiscal Diego Luciani (a cargo de la acusación en ese proceso oral y público) "leer" libros de derecho penal y la Constitución porque "es lamentable el alegato que formuló con falta de pruebas e inconsistencias".

"Este es un Gobierno que efectivamente cumplió con la promesa de terminar con los sótanos de la democracia para que no haya escuchas ilegales, que no haya mesas judiciales, que no se armen causas contra opositores", subrayó.

En ese sentido, Cerruti recordó que en la actualidad "están pendientes de investigación y de avance en la justicia una cantidad innumerable de causas y denuncias que involucran al expresidente Mauricio Macri". Y advirtió en ese aspecto que "ningún juez, ni ningún fiscal está decidido a investigar" esas presentaciones.

"Este Gobierno nunca ejerció presión a la Justicia. Si alguien armó causas en este país es el señor(Fabián) Pepín Rodríguez Simón", asesor judicial del gobierno de Cambiemos que sigue prófugo de la Justicia en Uruguay.

La portavoz de la Presidencia pidió "responsabilidad y no estar auto inventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer una denuncia".

"La verdad es que es un circuito al que ya estamos acostumbrados pero que no le agrega tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática", reflexionó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Cerruti indició que la reforma judicial que impulsa el Gobierno fue rechazada en el Congreso por los "diputados de Juntos por el Cambio, que se opusieron y no permitieron" que esa iniciativa "avanzara" tras la media sanción que obtuvo en el Senado.

"El Poder judicial está en cuestión, porque es una casta que no ha permitido que se los reforme y que se pueda democratizar", concluyó la Portavoz de la Presidencia.

