El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade aseguró hoy no tener "dudas" de que existen sectores políticos que tienen "la intención de proscribir" a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner antes de las próximas elecciones presidenciales, pero consideró "imposible" que eso ocurra en función de los tiempos que maneja la justicia.

El legislador pidió además avanzar en una reforma judicial y criticó que la Corte Suprema de Justicia sea en la actualidad "una garantía para la continuidad del lawfare y asegurar la impunidad" del expresidente Mauricio Macri.

"No tengo dudas que van a intentar proscribir a Cristina, pero no sé si llegarán con tiempos judiciales. Me parece que es imposible. Tenemos un año hasta las elecciones primarias y no creo que en ese tiempo haya una condena y que sean ratificadas por las dos instancias que deberían confirmarlas" puntualizó Tailhade en declaraciones a AM 530.

No obstante, el legislador admitió también que sería "ingenuo" descartar por completo un intento de proscripción por parte de algunos sectores de la oposición alineados con actores del Poder Judicial.

"Están tan desesperados y sin ningún limite. Pueden llegar a intentar cualquier cosa. Siguen muy preocupados por la potencialidad electoral que posee Cristina", subrayó.

En tanto, el vocal de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia explicó que "la justicia es una estructura que hoy no sirve para absolutamente nada" y llamó a avanzar en una reforma judicial en un debate "que involucre a la sociedad" ya que "según los estudios de opinión, el poder judicial es el peor de Argentina".

"Hay que sentarse toda la política a definir qué Poder Judicial y qué Corte queremos porque en estas condiciones se nos van a llevar puestos a todos. La derecha argentina está cómoda y absolutamente convencida de que la justicia siempre le va a jugar a favor, pero no se si tendría tanta seguridad", remarcó.

Y criticó que "la Corte hoy garantiza la continuidad del lawfare y la impunidad de Macri, pero hay que ver hasta cuando".

En ese marco, Tailhade consideró que el exasesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, "siempre fue un delincuente y tuvo problemas con la Justicia" y consideró que cometió "un error" al haberse fugado de la Justicia argentina.

"Es un tipo muy audaz cuando tiene poder y obra sobre seguro, pero un cobarde cuando las cosas vienen difíciles. Creo que se equivocó en la estrategia, si se hubiera quedado acá probablemente hubiese transcurrido tranquilamente el proceso. Hoy con casi dos años de prófugo es muy difícil que vuelva por más que la causa esté pinchada porque va a quedar preso por un tiempo", detalló.

Por otra parte, el legislador sostuvo que el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan "legitima las acciones de espionaje y habilita a que haya más".

"Lo que ha pasado con ese fallo es absolutamente grave", remarcó. (Télam)