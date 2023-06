El presidente Alberto Fernández pidió hoy que "no retrocedamos y no volvamos para atrás" y destacó el crecimiento económico del país en los dos últimos años.

"En los dos últimos años el país creció 16 puntos. Lo hizo el pueblo argentino, no lo hice yo. Y tenemos que seguir construyendo este país. En estos 4 años hicimos mucho y soy consciente de todo lo que falta por hacer. No retrocedamos, no volvamos para atrás. Sigamos mirando hacia adelante", dijo el Presidente, al participar de la primera exportación a Brasil de la planta de electrodomésticos Whirlpool, en la localidad de Fátima, partido bonaerense de Pilar. (Télam)