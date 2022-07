El presidente Alberto Fernández destacó hoy que "la puja distributiva" debe volcarse "en favor de los que trabajan y de los más necesitados", dijo que necesita a todos "movilizados" contra los que especulan y aseguró que no le van a "torcer el brazo".

El Jefe de Estado encabezó esta tarde un acto en el Museo del Bicentenario donde, junto a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología, pero que además sirvió para escuchar a Fernández referirse a la coyuntura económica nacional.

"Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes", dijo el Presidente sobre el cierre de su intervención.

"Soy muy consciente en este día de alegría en el que apostamos por la ciencia y la tecnología del contexto muy difícil que vive la Argentina, no lo descuido y lo tengo presente, y por eso trabajo todos los días. A ninguno de los problemas que tuvimos le escapé", indicó el jefe de Estado, tras enumerar los inconvenientes que generaron la deuda con el FMI dejada por el gobierno anterior, la pandemia de coronavirus y ahora los efectos de la guerra en Europa.

MIRÁ TAMBIÉN Un nuevo grupo de Cascos Azules partió a Chipre para sumarse a la misión de la ONU

Admitió asimismo que el país viene "creciendo con muchas dificultades" y afirmó que son "demasiados los obstáculos que se ponen", pero ratificó que sigue creyendo en "la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par".

"Tenemos todas las herramientas y estamos innovando en otras para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido", dijo el mandatario sobre posibles nuevas medidas económicas.

El Presidente sostuvo que el Gobierno nacional tiene "el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad", y agregó: "A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos".

Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el Presidente encabezó la firma de las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del Programa Federal "Construir Ciencia", con un presupuesto por 9 mil millones de pesos.

MIRÁ TAMBIÉN Gobernadores destacan la inversión con federalismo” en ciencia y tecnología de la Nación

En esa línea, Fernández recordó que "ninguna sociedad se desarrolla sin educación, sin conocimiento, sin ciencia y tecnología" y dijo que "cuando eso pasa las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo" y destacó el carácter federal de las inversiones en ciencia, que buscan descentralizar actividades que hoy se concentran en un 85 por ciento en torno al "puerto de Buenos Aires".

"Es un dato que tiene que preocuparnos, mucho. Y habla de lo poco federal que ha sido este país y de la necesidad de federalizarlo", comentó el mandatario.

Sobre ese punto, Filmus comentó previamente en su discurso que "no hay una concentración similar, ni en la riqueza, ni en ningún tipo de distribución como en ciencia y tecnología".

"Es en las provincias donde hace falta que los jóvenes tengan algún destino donde nacieron, porque tienen ese derecho. Tenemos que poner nuestros centros de investigación para que trabajen con las materias primas allí donde se producen", agregó el ministro.

En discursos que brindaron durante el acto, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Arabela Carreras (Río Negro) resaltaron la inversión del Gobierno nacional en materia de ciencia y tecnología con ese "criterio federal” y coincidieron en la necesidad de contar con "mayor innovación y tecnología” en el sector productivo para “salir de la reprimarización de la economía”.

Tras rubricar la carta de intención, el gobernador Kicillof sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires tiene un papel fundamental la universidad y su vinculación con la ciencia y la tecnología” y agregó que "estas inversiones de infraestructura son necesarias porque sirven para federalizar, para regionalizar en la provincia de Buenos Aires el acceso a la universidad y por eso agradezco al Gobierno nacional que siempre tiene en cuenta a la provincia para este tipo de inversiones”.

En tanto, el pampeano Ziliotto consideró que esta iniciativa “avanza en lo que tanto nos une como es el federalismo y más cuando son temas de igualdad en educación, ciencia y tecnología” y añadió que “existe una política de complementación con el Gobierno nacional de abrazar a la ciencia como la clave para salir definitivamente de ese esquema de reprimarización de la economía".

En esa línea, añadió: “Hoy cuando vemos que el objetivo de cualquier gestión es poner valor agregado a los productos primarios eso habla de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la industrialización. Esto marca la profundización de un camino federal e integrado”.

Por su parte, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras afirmó: “Esto que estamos firmando muestra que este país, más allá de sus crisis, ha sabido mantener políticas de mediano y largo plazo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico y educativo que ha hecho grande a la Argentina”.

Para Carreras, “es muy importante poder ofrecer, acercar, la ciencia a la gente y destacar a cada uno de los que estudian y la luchan en este país con la investigación y la tecnología”.

También estuvieron presentes los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfran (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Saenz (Salta), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Gerardo Zamora (Santiago).

También asistieron los ministros de Interior, Eduardo De Pedro; de Salud, Carla Vizzotti; de Justicia, Martín Soria y de Mujeres, Elisabeth Gómez Alcorta; de Educación, Jaime Perczyk; el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez; y el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, entre otros referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos.

El programa "Construir Ciencia" tiene como objetivo "fortalecer la investigación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", con una perspectiva federal para "incrementar las capacidades de las provincias y así reducir las asimetrías existentes entre regiones", informaron desde la cartera que encabeza Filmus.

En ese marco, el Gobierno nacional destinará $7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos en 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales, situadas en las 24 jurisdicciones. (Télam)