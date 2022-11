"No me cruces más en la tele porque te rompo la cara", le dijo Bullrich a Felipe Miguel "Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso", sostuvo el funcionario porteño, mano derecha del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.