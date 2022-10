El diputado por el Frente de Todos Marcelo Casaretto defendió hoy el artículo incluido por el oficialismo para que en el proyecto de Presupuesto 2023 se contemple el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial y sostuvo que la iniciativa "no es una ofensiva contra nadie".

"El artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley", remarcó Casaretto en declaraciones a las radios 10 y AM 750, y advirtió que "acá hay una fuerte defensa corporativa de los jueces y de algunos medios" de comunicación.

El legislador entrerriano defendió de esta forma la iniciativa que presentó el jueves último en el marco del debate en comisión del proyecto de ley de Presupuesto 2023 para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias como el resto de las actividades, y que será debatida mañana en el recinto.

Entre sus argumentos, Casaretto dijo hoy que "este es un tema que lleva 80 o 90 años en la Argentina, desde la década del 30. Hubo otras discusiones similares en la década de los 90, entonces lo que hay que decir es que las leyes van evolucionando, antes no pagaban impuestos los presidentes y ahora pagan, antes no pagaban los legisladores y ahora pagamos, antes no pagaba ningún juez, ahora pagan una parte de los jueces del país".

MIRÁ TAMBIÉN Causa Vialidad: continúan hoy los alegatos de las defensas

"Lo grave -remarcó- es el resto de los jueces que no paga, lo cual significa 237.000 millones de pesos de costo fiscal para los argentinos para que los jueces no paguen Ganancias".

En ese marco, el legislador por el FdT recordó que los que no pagaron "primero fueron los jueces de la Corte Suprema, después los camaristas, después los jueces de primera instancia, después los fiscales, después los defensores y funcionarios, después los funcionarios y jueces provinciales, luego los camaristas y los jueces provinciales".

"Hoy, por ejemplo, en Entre Ríos ningún juez paga el impuesto a las Ganancias y tampoco lo pagan en Jujuy, Mendoza o en Neuquén", indicó.

Para Casaretto, la eximición del pago de Ganancias por parte de integrantes del Poder Judicial "ya es un privilegio inaceptable a esta altura de la historia de la sociedad argentina". (Télam)