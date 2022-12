La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, y afirmó que "no hay ninguna decisión tomada" en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido del domingo próximo.

(Télam)