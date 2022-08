La diputada bonaerense del Frente de Todos (FdT) Susana González, quien junto a otros legisladores fue víctima de la represión de la Policía de la Ciudad el sábado pasado frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró hoy que "no fue casual que los detenidos y golpeados fueran dirigentes políticos".

En declaraciones a Télam, la diputada provincial aseguró que en el marco de la masiva movilización en defensa de la Vicepresidenta "los efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires buscaron provocar y generar estas situaciones en todo momento" y bajo "la excusa de garantizar el orden" solo buscaron "reprimir a los manifestantes".

En ese sentido, analizó que los hechos ocurridos en el barrio de Recoleta y dio detalles de la agresión que recibió este sábado, cuando se hallaba junto a compañeros y compañeras del Frente Grande, durante la vigilia del sábado pasado frente al domicilio de Cristina Fernández.

González precisó que en el marco de la represión los efectivos policiales le arrojaron gases, y que fue golpeada con "tonfas" que le provocaron evidentes lesiones en sus brazos y piernas, además de sufrir un importante golpe en la espalda -a la altura del riñón derecho- por lo cual debió ser asistida por precaución.

MIRÁ TAMBIÉN Confederación de Cooperativas apoya a Cristina Kirchner y la considera víctima de acoso judicial

"Cuando comenzó la violenta situación, junto a la mujer del intendente Mario Secco y la secretaria del Cuervo (Larroque) nos refugiamos en el ingreso a un edificio, sin embargo, cuando comenzó a avanzar el camión hidrante, las compañeras pudieron correr, pero me tiraron gas pimienta, quedé mareada, desorientada y contra una pared. Ahí ingresó la infantería. Eran mujeres" relató.

La legisladora indicó que como las efectivas policiales comenzaron insultarla y pegarle con las tonfas, un instrumento que debe ser utilizado con un propósito prioritario defensivo.

"Me pegaron, me insultaron, no podía ver por efecto de los gases y cuando quisieron llevarme un compañero alcanzo a socorrerme" manifestó, para luego precisar que "el golpe más importante lo tengo en el riñón derecho, y en el brazo porque me protegí con él para que no me dieran en la cabeza".

Por los golpes sufridos la legisladora debió ser asistida y evaluada por recomendación médica.

MIRÁ TAMBIÉN Desgarrador relato de un sobreviviente de 88 años en la megacausa por delitos de lesa humanidad

González precisó además que al momento de los hechos "ni siquiera había un enfrentamiento" entre simpatizantes de la expresidenta y "aquellos que la odian", y adjudicó la agresión de la policía al solo propósito de "poder reprimir" a los partidarios del FdT.

"Más que efectivos policiales parecían barrabravas provocando a la ciudadanía y esperando una reacción" quien agregó que "no es casual que todos los detenidos y golpeados fueran dirigentes políticos".

Remarcó que "buscaron a quienes reprimir" dijo González al indicar que estaban esperando que llegue el Gobernador bonaerense (Axel) Kicillof "para rodear su vehículo y agredirlo", de igual modo que hicieron con Máximo Kirchner quien "estaba tratando de ingresar a la casa de su madre" solo quisieron "provocar" insistió la legisladora.

"De igual modo procedieron con el funcionario provincial Andrés Larroque, el diputado Matías Molle, o el diputado Adrián Grana. Ellos escogieron a quien golpear", agregó.

Para finalizar, sostuvo que "Cristina (Fernández) es el último bastión de una resistencia que puede hacerle frente al poder hegemónico, a estas grandes corporaciones y por esos vienen por ella, buscan proscribirla y erradicar el peronismo, kirchnerismo o como quieran llamar y que nunca más haya dirigentes o dirigentes que se enfrenten a ese poder real, que viene por todo".

(Télam)