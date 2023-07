El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy, en la cumbre del Mercosur, que no está "parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado" y exhortó a "integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas sino como exportadores de productos elaborados".

"Hablo de ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser los proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes", advirtió en su discurso en Puerto Iguazú, frente a los otros presidentes del bloque.

(Télam)