El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "no es justo" que el valor de los de alimentos básicos "crezca del modo que crece" cuando los "ingresos de los que trabajan no lo hacen del mismo modo", por lo que defendió el congelamiento de precios por 90 días y llamó a "ponerse firmes ante los poderosos".

Durante el discurso que pronunció en el homenaje a Néstor Kirchner en Morón, Fernández afirmó que "la inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos".

Al respecto, analizó que ese alza "no es un problema de emisión monetaria" sino de la "concentración de la producción de alimentos y la fijación de los precios en pocos operadores" del mercado.

"Para eso hay que ser firmes, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir, porque no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo que crecen cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo", planteó el Presidente.

El mandatario también criticó a la oposición de Juntos por el Cambio que "se rasgaba las vestiduras contra los Precios Máximos" que fueron fijados por la Secretaría de Comercio Interior.

"Nosotros no tenemos la duda que tienen ellos", dijo Fernández y completó: "Entre los que especulan y los argentinos que tienen hambre, nosotros nos ponemos al lado de los argentinos que tienen hambre".

Sobre ese punto, Fernández señaló además que "para que el país crezca tenemos que garantizar igualdad".

(Télam)