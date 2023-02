(Por Lucas González Monte y Daniel Scarímbolo) El jefe de gabinete, Agustín Rossi, advirtió que no será bueno para el país celebrar los 40 años de democracia con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "proscripta por una decisión judicial" y evaluó que, más allá de que la unidad es "imprescindible" en la coalición de Gobierno, el desafío está en "recrear las esperanzas e invitar a los argentinos a confiar nuevamente en nosotros".

En una entrevista con Télam, el flamante jefe de Gabinete ponderó la reunión de anoche de la mesa política del FdT y juzgó que el mérito de esos encuentros está "no sólo en lo que se dice, sino en que todos escuchan".

"Con la unidad sola alcanza y la unidad en esta instancia es imprescindible, pero se trata de presentar una opción electoral competitiva, que recree las esperanzas e invite a los argentinos a confiar nuevamente en nosotros", analizó Rossi, quien ratificó que desde su nuevo rol contribuirá a que el Gobierno pueda "mejorar día a día" la situación de "dificultad" que viven muchos argentinos.

También, en otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete valoró que este año se llegará al "período democrático más extenso de la vida política institucional de la Argentina", pero recomendó tener presente que "el intento de magnicidio a (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner es la aparición nuevamente en la Argentina de la derecha violenta, profundamente extremista y antidemocrática".

"Tampoco es bueno que celebremos estos 40 años de democracia con una dirigente política de los quilates de Cristina proscripta, por una decisión judicial", agregó.

Los siguientes son los tramos centrales de la entrevista:

- Télam: ¿Qué evaluación hace de la reunión de anoche de la mesa política del Frente de Todos?

- Rossi: Me parece que fue una muy buena reunión, la primera. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. Todo el mundo creía que íbamos a sacarnos una foto y después cada uno se iría por su lado. Por el contrario, hablaron los principales participantes, con sinceridad. Se plantearon los temas seriamente, salió un documento que refleja de alguna manera el espíritu de todos: la importancia de la unidad, luchar contra la proscripción que sufre nuestra compañera Vicepresidenta, la ratificación de que los candidatos se van a elegir en las PASO, el reconocimiento de los logros de la gestión y los inconvenientes de una guerra y una pandemia y el desafío hacia adelante: fundamentalmente seguir bajando la inflación, mejorar el poder adquisitivo del salario y reconocernos como una unidad en diversidad.

Fue una reunión de muchas horas, en donde todo el mundo pudo hablar y pudo escucharse. En estas reuniones no se trata solamente de lo que alguien dice, sino de que lo escuchemos todos.

- T: Hubo 33 dirigentes anoche, todos altos funcionarios de los distintos espacios. ¿Cree que con todos los presentes está bien sellada la unidad, a partir de lo que se inició ayer?

- R: Bueno, todos los que estamos allí sabemos el desafío que tenemos para evitar que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina y sabemos que eso sin unidad no es posible. Con la unidad sola alcanza, pero la unidad en esta instancia es imprescindible. Se trata de presentarle a los argentinos una opción electoral competitiva, recrear las esperanzas e invitar a los argentinos a confiar nuevamente en nosotros.

- T: En el caso de que el Presidente decidiera ir por la reelección ¿Se encolumnarían detrás de él?

- R: Los procesos políticos son dinámicos. Yo creo que lo que no se puede hacer es tratar de forzar situaciones que tienen la propia inercia de los procesos políticos. Entonces, si dentro de unos meses aparece una candidatura que sintetiza todo el espacio político, sintetizará al espacio. Si eso no es así, lo que es inconveniente es tratar de forzar una síntesis en alguien que no sintetiza. Porque eso genera disconformidades, miradas distintas, enojos, bronca.

Esta fue una primera reunión. A mi criterio la reunión dio mucho más de lo que debería dar una primera reunión. Seguramente se sucederán otras y en eso estaremos trabajando.

- T: En el documento de la mesa política se mencionó que una de las tareas primordiales del proyecto es abordar la situación económica y social ¿De qué manera planean llevarlo a cabo?

- R: Bueno, el ministro Economía (Sergio Massa) trabaja todos los días para ir mejorando. Sabemos y no vamos a cejar en nuestros esfuerzos para llegar al conjunto de la sociedad argentina. En eso claramente tenemos el objetivo y por eso lo hemos puesto claramente en el documento. Reconocemos la dificultades y le decimos a los argentinos que trabajamos todos los días para ver de qué manera de tratamos de mejorar y de superar claramente esta dificultad.

- T: ¿Usted será candidato en Santa Fe?

- R: No tengo ninguna expectativa de ser candidato ni en Rosario ni en la Nación ni en ningún lado. Mi compromiso con el Presidente es acompañarlo hasta el 10 de diciembre y dedicarme a tratar de aportar desde mi lugar, desde mi experiencia, desde mi mirada, a todo lo que sea gestión y también a la construcción política desde el FdT.

- T: ¿Qué le pidió el presidente Alberto Fernández en esta nueva gestión a cargo de la Jefatura de Gabinete?

- R: No me pidió nada en específico. Me dijo claramente que confiaba en mí a partir de la experiencia de gestión y de los años de militancia y cuando uno llega a estos lugares llega con todo su bagaje. Por un lado vengo a aportar para que las cosas salgan lo mejor posible para el conjunto de los argentinos. Y por el otro, ya no como jefe de Gabinete, sino como dirigente político, vengo a aportar para que nuestro espacio llegue lo más potenciado electoralmente a los próximos comicios.

- T: ¿Va a ser nexo con los gobernadores o eso queda a cargo del Ministerio Interior?

- R: Esta fue la función natural del Ministerio del Interior. Ahora, la Jefatura de Gabinete tiene incumbencia en todos los ámbitos de la vida política y de la vida institucional del país, así que me parece que son funciones claramente complementarias.

- T: ¿Cómo analiza la decisión de avanzar hacia un juicio político de los miembros de la Corte Suprema?

-R: Creo que esa decisión política que tomó el Presidente es muy importante. Creo que va a ser muy beneficioso para el conjunto de la sociedad porque vamos a poder debatir sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y sobre la accionar de cada uno de los miembros. Va a ser bueno que el conjunto de la sociedad esté perfectamente informada. Espero que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, cuando sean citados por la comisión (de Juicio Político de la Cámara de Diputados) vayan, concurran y den su opinión porque eso sería muy beneficioso en cuanto a la transparencia del Poder Judicial.

-T : ¿Qué mensaje dejan estos cuarenta años de regreso democracia de Argentina después de todo lo que se ha vivido?

- R: Deja mensajes importantes. Es el periodo democrático más extenso que ha tenido la vida política institucional de la Argentina. Creo que que sin ninguna duda ese es un hecho que hay que valorar. Es una democracia que construimos entre todos. Yo soy de los que empecé a militar durante la dictadura; peleamos para tener esta democracia y después diferentes generaciones fueron consolidando este proceso.

Obviamente hay hechos que contradictoriamente aparecen en esta etapa, que también nos hacen reflexionar. El intento de magnicidio a Cristina (Fernández de Kirchner) es la aparición nuevamente de la derecha violenta, profundamente extremista y antidemocrática en la Argentina, que tenemos que tener en cuenta. Tampoco es bueno que celebremos estos 40 años de democracia con una dirigente política de los quilates de Cristina proscripta, por una decisión judicial. (Télam)