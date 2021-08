El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sostuvo hoy que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas", al rechazar la iniciativa planteada desde la Unión Industrial Argentina (UIA) de no abonar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.

"No corresponde, vamos a continuar con la vacunación de modo optativo. La Argentina es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo; hay una gran aceptación por parte de la población. Por lo tanto, no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa", dijo el ministro coordinador en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

(Télam)