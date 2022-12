El presidente Alberto Fernández dijo hoy que " Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina", pero "no tenemos preferencia por China o Estados Unidos" porque, dijo, "no creo en el mundo bipolar".

"China nos ha apoyado mucho en los últimos años con obras públicas, si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china. No creo en el mundo bipolar. El hemisferio sur padeció la guerra fría y no quiero otro mundo bipolar", afirmó el presidente al hablar en un ciclo de videoconferencias de The Financial Times. (Télam)