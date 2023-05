El precandidato a Jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires por el partido Cambio Popular, Nito Artaza, anunció hoy que presentará una impugnación en "el Juzgado Electoral de la Ciudad o en la Junta Nacional Electoral" para que defina si el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, puede efectivamente competir por la titularidad del Ejecutivo del distrito, y evaluó que esa postulación "no está conforme a derecho".

"Estamos haciendo una presentación de acción declarativa de certeza. Una figura jurídica, en la cual el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la ciudad", anticipó Artaza en declaraciones a Télam Radio.

El exsenador recordó que el precandidato del PRO "no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña" y además "certificó domicilio en Vicente López donde es intendente con goce de licencia".

"No está conforme a derecho. No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación de intransparencia. Es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó.

Destacó su voluntad de "terminar con esta incertidumbre y ser muchos mas transparentes" y agregó que por ese motivo es que hace "esta presentación judicial ahora, cuando están hablando de dirimir candidaturas dentro del PRO, porque la candidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho.

Advirtió sobre "el deterioro que se le causa a la democracia" con este tipo de atribuciones.

"Estamos viendo en otras provincias argentinas donde faltando tres días para los comicios se suspenden elecciones, se impugnan candidatos, eso no debería ocurrir en la ciudad", resumió. (Télam)