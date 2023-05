El precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Cambio Popular, Nito Artaza, presentó hoy un pedido ante la Justicia electoral local para que se determine si el funcionario porteño Jorge Macri puede o no competir para el Ejecutivo del distrito pese a tener su domicilio radicado en la localidad bonaerense de Vicente López.

"Solicito respetuosamente que se expida preventivamente respecto a la procedencia de la precandidatura del Sr. Jorge Macri a la categoría Jefe de Gobierno en el distrito CABA, hecho de público conocimiento", pidió Artaza en su presentación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El actor y exsenador radical argumentó que, según versiones periodísticas, entrevistas televisivas y los dichos del expresidente Mauricio Macri, Jorge Macri "no cuenta con domicilio" en el distrito porteño, algo que exige el artículo 97 de la Constitución porteña.

"Es muy importante respetar la Constitución. Los ciudadanos quieren que desde arriba les demos el ejemplo. Queremos que cumplan con la ley y no se está cumpliendo", dijo Artaza en diálogo con Télam.

Si bien aseguró tener "esperanza" de que "lo resuelva la Justicia electoral" del distrito, el dirigente no descartó llevar un pedido de impugnación ante la Corte Suprema si se confirma la precandidatura de Jorge Macri.

"Si no tenemos una sentencia favorable en esta presentación estamos preparando el amparo a la Corte Suprema, por supuesto, pero no podemos anticiparnos; si no prejuzgamos lo que va a hacer el Tribunal", apuntó.

Artaza resaltó que esta posible presentación ante el máximo tribunal tiene el precedente reciente de las cautelares sobre San Juan y Tucumán, donde fueron anuladas las precandidaturas a gobernador por no respetar la Constitución de esas provincias.

"Entendemos que la Corte tuvo competencia sobre las provincias y dejó abierta la posibilidad de CABA. La Corte dice hay que cuidar la democracia, no hay que esmerilarla. Acá no se está respetando la Constitución de la Ciudad. Por supuesto que va a terminar siendo una cuestión de la Corte", aseguró.

Pese a que todavía Jorge Macri no oficializó su precandidatura -debe resolverse con los resultados que arrojen distintas encuestas entre él y el ministro de Salud, Fernán Quirós- el exsenador radical afirmó en su presentación que “la notoriedad que ha cobrado la precandidatura del Sr. Jorge Macri y sus propios dichos ante los medios de comunicación” lo llevaron a pedir la intervención de la justicia electoral.

En declaraciones previas a Télam Radio, Artaza había anticipado su pedido ante la Justicia porque el primo de Mauricio Macri "no está conforme a derecho".

"No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación de intransparencia. Es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó.

El exsenador sostuvo que su voluntad es "terminar con esta incertidumbre y ser mucho más transparentes" y añadió que por ese motivo es que hace "esta presentación judicial ahora, cuando están hablando de dirimir candidaturas dentro del PRO".

En ese sentido, advirtió sobre "el deterioro que se le causa a la democracia" con este tipo de atribuciones.

"Estamos viendo en otras provincias argentinas donde faltando tres días para los comicios se suspenden elecciones, se impugnan candidatos, eso no debería ocurrir en la ciudad", resumió. (Télam)