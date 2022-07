El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, Juan Carlos Pino (Frente de Todos), desmintió hoy que el organismo haya sido “cerrado” para la realización de la convención estatuyente que reformará la Carta Orgánica de la ciudad, y atribuyó esa versión a “artilugios políticos de la oposición”.

Pino explicó que el cuerpo deliberativo de la capital de Tierra del Fuego “no está cerrado” sino que “existe una suspensión de las sesiones ordinarias, mientras dure el trabajo de la convención. Pero eso no implica que no haya sesiones extraordinarias, especiales, o trabajo de comisiones”, señaló en diálogo con Télam.

El funcionario precisó que la situación actual cumple con el artículo 112 de la Carta Orgánica vigente, por el que se ponen a disposición de la convención todos los recursos humanos y materiales para su funcionamiento.

El edil oficialista atribuyó la versión del “cierre” del Concejo al concejal opositor Javier Branca, y en forma específica a “intereses personales”.

“Branca fue elegido convencional pero no ha pedido licencia de su banca, por lo que intenta seguir cobrando durante el período que dure la convención. Se trata de una situación absolutamente irregular. Es el único concejal que no lo ha hecho y no puede tener doble cargo, según lo establece la propia Carta Orgánica”, indicó el presidente del Concejo Deliberante fueguino.

En ese sentido, mencionó que la decisión de suspender temporalmente las sesiones ordinarias fue adoptada “a partir de los fundamentos brindados por el área legal del cuerpo y con el voto mayoritario de los concejales, salvo de Branca”.

“Todo lo que se ha hecho ha sido absolutamente legal y ajustado a derecho. De hecho, estamos cumpliendo con lo que indica el artículo 112 de nuestra Carta Orgánica”, insistió Pino.

Según el concejal, existe un “uso mediático” de la situación por parte de la oposición, aunque “no hay fundamento legal para judicializar esta circunstancia, como también se ha deslizado”.

Branca sostiene que el Concejo Deliberante debió seguir funcionando durante la estatuyente municipal, y denuncia que la gestión del intendente Walter Vuoto optó por el “cierre” para que no asuman ediles suplentes que ya no son afines a su espacio.

"Ante la posibilidad de que el Concejo Deliberante tenga mayoría de la oposición, desde La Cámpora (sector al que pertenece el intendente) decidieron clausurar el Concejo antes de que asuman estos concejales nuevos suplentes”, afirmó.

Sin embargo, Pino anticipó que la convención estatuyente comenzará después del 7 de julio y “actualmente estamos en los trabajos preparativos para que todo pueda desarrollarse con normalidad”.

“Estamos hablando con los distintos partidos políticos para que haya un trabajo serio y responsable ante la ciudadanía que se movilizó masivamente para participar de las elecciones. Fuimos el frente más votado, y por lo tanto sentimos una mayor responsabilidad para trabajar en la construcción de los consensos necesarios para lograr la mejor Carta Orgánica para la ciudad”, concluyó el edil. (Télam)