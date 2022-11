El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "traspasó fronteras" con "esa fuerza aguerrida que tuvo siempre" y es "una de las imprescindibles" y "una compañera de la lucha que daremos por delante".

"A todos los familiares de Hebe y al pueblo argentino y a toda la gente que la queríamos como nuestra en América Latina, el Caribe y el mundo, expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento y las condolencias por esta partida, por este cambio de paisaje", dijo Maduro a la AM530 Somos Radio, emisora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Bonafini "siempre nos deja su palabra de aliento, su crítica a tiempo, su sonrisa, su optimismo; esa fuerza aguerrida que siempre tuvo y traspasó fronteras; querida, respetada, admirada por todos, cuadra perfectamente en el concepto de la poesía de Bertolt Brecht, una de las imprescindibles", sostuvo.

"Hebe de Bonafini y todas las Madres son un movimiento universal en defensa de la verdad, la justicia y la memoria que desde la Argentina le habló al mundo; supimos de su valentía, su audacia para luchar por sus hijos, sus nietos y toda la fuerza de ellas emanó a lo largo de décadas", dijo el presidente venezolano en una entrevista que formó parte de una programación especial de la radio por la muerte de la dirigente.

Maduro contó: "Hace unos años recuerdo que se corrió la noticia de que había fallecido; fue un golpe tremendo y no fue cierto; hablé con ella y me dijo 'todavía no me toca, pero cuando me toque, la lucha continúa, Maduro'".

"Quiero expresar a los argentinos y al movimiento de las Madres y a Hebe donde esté que la lucha continúa por la verdad, la justicia, la esperanza, la igualdad; por ese ejemplo de desprendimiento tan amoroso, ejemplo que lo inspiran a uno en las circunstancias más duras; siempre que estábamos en las peores circunstancias nos llegaba una nota, un mensaje de Hebe que decía 'presidente continúe adelante, no se deje intimidar'", relató.

Maduro destacó además que Bonafini "consiguió los valores revolucionarios en el camino" a partir de la desaparición de sus hijos; "la forjó, la gestó, se formó en los valores de la solidaridad, fue conociendo la lucha de todo nuestro pueblo, expresaba la esencia de lucha del gran pueblo argentino, se expresaba de manera genuina, era una persona genuina que rompe paradigmas, capaz de llegar al corazón de los humildes, de la gente sencilla, de impactar en el corazón de las personas".

El presidente de Venezuela dijo que en la Argentina, Chile y Uruguay, por ejemplo, se instauraron "regímenes fascistas, dictaduras fascistas que buscaban la eliminación del adversario, que trataron de sacar de raíz las fuerzas revolucionarias", y se preguntó "qué hubiera pasado si no hubieran matado a (el presidente chileno) Salvador Allende, si no hubieran desaparecido a 30 mil jóvenes en la argentina".

"Esas mujeres, las Madres y nuestra querida Hebe se levantaron con valentía, con mucha fuerza y mucha audacia, y por una rendija de la dictadura levantaron su voz para romper paradigmas, con esa fuerza que necesitamos para hacer las cosas mejor", expresó.

"Me siento contento de transmitir ese mensaje de admiración, de amor, Hebe será recordada por mucho tiempo, por siempre, como una compañera de lucha, no solo la pasada, sino también la que daremos por delante, dándonos su consejo, su regaño, su soporte y toda su sonrisa. Con Hebe vamos en el corazón por siempre, hasta la victoria siempre", sentenció Maduro.

(Télam)