Tras la polémica generada por su ausencia en la sesión en la que se aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la senadora de Juntos por el Cambio Lucila Crexell dio a conocer los motivos por los que no asistió a la Cámara alta. La magistrada en cuestión es la camarista que instruía la causa Hotesur-Los Sauces y que la Corte Suprema definió jubilarla tras cumplir 75 años. Crexell faltó a la sesión y tras las críticas del diputado libertario y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien la responsabilizó del resultado de la sesión que benefició al oficialismo, debió aclarar los motivos de su inasistencia. "Esta semana estuve en Bonn, invitada como panelista a una actividad internacional sobre energías renovables, temática que forma parte de mi agenda legislativa", expresó a través de su cuenta de Twitter/X. Y completó: "Fui parte de un panel sobre geopolítica de los recursos naturales y expuse sobre el rol de nuestro país en la transición energética". En la misma línea, remarcó: "Ni de vacaciones, ni escondiéndome. Representando a la Argentina en foros internacionales, y pagándolo con fondos propios". Asimismo, culpó al kirchnerismo de convocar "de forma intempestiva" a la sesión, lo que calificó como "una de sus típicas maniobras" para "tratar la situación judicial de Cristina" Kirchner. "La convocatoria se hizo el día anterior a la sesión, resultándome imposible regresar a tiempo", se escudó. Sus explicaciones llegan porque, en el Senado, Juntos por el Cambio suele aventajar al Frente de Todos con dos senadores más (33 contra 31), pero debido a su ausencia en la sesión de ayer, el oficialismo acortó esa ventaja de la oposición y Claudia Ledesma Abdala, en su rol de presidenta de la Cámara Alta, definió la votación tras un doble empate en la que el kirchnerismo se impuso por 36 a 35 votos. "Estoy convencida de que la decisión de la Corte de formalizar la cesación de funciones de la ex jueza Figueroa no puede ser modificada por el Senado, de manera que la maniobra del kirchnerismo es inválida e inconducente. Siempre estuve y estaré del lado de la República y la defensa de sus instituciones. Por eso acompaño a Patricia Bullrich y espero que sea la próxima Presidente de Argentina", desarrolló. Crexell debió argumentar sus movimientos luego de que el candidato presidencial libertario la acusara de ser funcional al kirchnerismo. "La supuesta oposición que viene a parar el kirchnerismo... Otra vez nos encontramos con un faltazo para una votación estratégica", planteó Milei a través de sus redes sociales. El jefe de bloque de La Libertad Avanza publicó además una foto en las que se ve a la senadora y a Patricia Bullrich y expresó: "Los que dicen tener firmeza para acabar con los K...". SR/PT NA