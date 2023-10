La reunión se llevó a cabo en el Banco de Corrientes, con sede en San Martín 337, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde fueron llegando desde las 18 Rogelio Frigerio (Entre Ríos), un representante de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Raúl Díaz -vice de Claudio Poggi- (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco).

También estuvo presente el gobernador de Corrientes, el anfitrión Gustavo Valdés, a quien le restan otros dos años de mandato, y el presidente de la UCR y actual gobernador jujeño, Gerardo Morales; mientras que el electo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no acudió al encuentro.

Al salir de la reunión, Valdés expresó en declaraciones a la prensa que "venimos a ratificar la unidad de JxC y el compromiso de seguir trabajando en Argentina como espacio opositor".

En torno al balotaje que enfrentará al ministro de Economía, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei, señaló que "quien define la elecciones es el ciudadano con su voto".

"Nosotros tenemos el inquebrantable compromiso de sostener la unidad como oposición. Vamos a seguir trabajando juntos los diez gobernadores", agregó.

Y marcó que "creemos profundamente en la educación pública, la salud pública, tenemos que reducir e invertir en el Estado nacional pero bajar las retenciones, mejorar la economía, construyendo futuro los diez juntos. El compromiso fundamental de los diez es seguir gobernando".

En tanto, Torres consideró que "no se trata de venderse al mejor postor sino de tener una agenda seria y verdaderamente federal", al ser consultado sobre el apoyo que explicitó públicamente este mediodía la titular del PRO, Patricia Bullrich, hacia Javier Milei.

"Tenemos que discutir lo importante, no puede ser que cada vez que se reúna una mesa se discutan cuestiones meramente electoralistas. Se viene una agenda federal donde los gobernadores vamos a tener la centralidad que deberíamos haber tenido hace mucho en este frente", aseveró el gobernador electo de Chubut.

Y señaló que "no nos eligieron para decidir quién tiene que ser el próximo presidente sino para gobernar. Hay que respetar los posicionamientos individuales, es un acto de soberbia decir a quién tiene que votar la gente".

En un comunicado difundido luego del encuentro, los gobernadores consideraron que "nuestro deber en este momento no es determinar quién será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de Noviembre".

Y llamaron a acompañar "lo que contribuya a potenciar la agenda del trabajo, la producción y la República y limitando todo intento de populismo que siga profundizando la grave crisis socio económica en la que nos encontramos".

Antes de entrar a la reunión, Cornejo destacó que "JxC es una fuerza que unida puede influir en la Argentina que viene".

Respecto de las declaraciones del gobernador jujeño esta tarde en conferencia de prensa, indicó que "Morales no define quiénes están adentro" y afirmó que "todos son valiosos en esta coalición".

El jefe del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional de la línea Evolución, Martín Lousteau, tildaron de "irresponsable" y "vergonzoso" el respaldo de Bullrich a Milei.

La UCR se pronunció a favor de la neutralidad en el balotaje tras un encuentro encabezado por Morales, quien en conferencia de prensa afirmó que el apoyo de Bullrich "es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos", y advirtió que esa actitud "pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio".

Al respecto, Cornejo marcó que "la expresión de Bullrich es individual, legitima, de convicción de parte de ella y me parece bien que cada cual se exprese. Hasta aquí ninguno de los tres partidos constitutivos de la coalición se ha expresado por apoyar a uno u otro".

"No apoyo a ninguno de los dos pero no importa mi opinión porque creo que a la ciudadanía no le importa la opinión de los dirigentes", agregó y señaló que "la sociedad argentina tiene que hacerse cargo de las opciones que eligió para la última instancia". (Télam)