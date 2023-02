Los distintos espacios políticos neuquinos presentaron las listas de candidatos que competirán en las elecciones que se realizarán en la provincia el próximo 16 de abril para elegir gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales. El oficialismo neuquino ratificó al actual vicegobernador Marcos Koopmann como candidato para reemplazar al mandatario Omar Gutiérrez, cuya fórmula está integrada por Ana Pechen. Koopmann pidió licencia en su cargo desde el próximo 16 de febrero hasta el día de los comicios provinciales, con el objetivo de dedicarse tiempo completo a la campaña electoral. "Hoy soy candidato a gobernador pero antes que nada soy militante del #MPN. Esta elección la vamos a ganar con militancia, compromiso y cara a cara. El MPN se ha caracterizado históricamente por ser un espacio abierto y activo, donde la escucha y la cercanía son permanentes", había publicado Koopmann en su cuenta de Twitter al oficializar su candidatura. En tanto, el ex vicegobernador y actual diputado nacional Rolando Figueroa, que decidió romper con el Movimiento Popular Neuquino para apostar por su propia candidatura, se presentará como candidato a gobernador junto a su compañera de fórmula Gloria Ruiz, cuya lista es apoyada por el PRO y un sector del radicalismo. "Tenemos un gran equipo que va a recorrer cada sector de la ciudad, teniendo bien en claro que quien manda en esta provincia es el pueblo de Neuquén", posteó Figueroa en sus redes sociales. Por su parte, el Frente de Todos presentó como candidato al ex intendente de Cutral Co Ramón Rioseco, quien tendrá a la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, de origen camporista, como compañera de fórmula. La Justicia Electoral de Neuquén había establecido este viernes como fecha tope para la presentación de candidaturas de cara a las elecciones del próximo 16 de abril, en las cuales podrán efectuar su voto más de medio millón de ciudadanos, de acuerdo al padrón provisorio. En tanto, el padrón de extranjeros contiene más de 7 mil ciudadanos de diferentes nacionalidades que también podrán sufragar para elegir cargos municipales. El registro provisorio de electores contiene 546.019 ciudadanos inscriptos para votar en todas las categorías y 7.095 extranjeros que sufragan sólo en categorías municipales. MD/MAC NA