El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, expresó hoy su agradecimiento a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas porque "fueron por esa bandera, lucharon por esa bandera, defendieron esa bandera y entregaron la vida por esa bandera", en el marco de la presentación de las actividades conmemorativas por los 40 años de ese conflicto con Gran Bretaña.

"El espíritu malvinero nos atraviesa y nos interpela", manifestó el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, donde afirmó que "el 2 de abril es un día de memoria, justicia y verdad".

"Memoria –continuó-, porque nunca habremos de olvidar lo que se gestó a partir de ahí; y Justicia, porque no podemos claudicar jamás hasta que las Malvinas sean, en los papeles, lo que son en nuestro corazón, como acto de estricta justicia para los que entregaron la vida y para los que volvieron".

Gutiérrez, acompañado por el presidente del Centro de Veteranos Malvinas Argentinas, Francisco Sánchez, y el jefe de Gabinete Sebastián González, destacó la labor de los veteranos, "la transmisión del espíritu malvinero, de los valores con los cuales se gestó la defensa de nuestras Malvinas".

"Somos nosotros los agradecidos, porque fueron por esa bandera, lucharon por esa bandera, defendieron esa bandera y entregaron la vida por esa bandera", expresó el gobernador y señaló que, al regresar al continente, "con paz y con respeto fueron abriendo las puertas que se habían cerrado".

Sánchez agradeció el acompañamiento de la provincia durante estos años para mantener viva la causa, y comentó que el objetivo de los veteranos es "dejar la semilla en las nuevas generaciones para que no se olviden de la gesta ni de que el 2 de abril fue recuperar lo que legítimamente nos corresponde", más allá de que "se llegó a la guerra por falta de negociación y de atención".

El jefe de Gabinete informó que habrá diversas actividades "para que la memoria no se pierda, tanto para los que lo vivimos como para los que no habían nacido y que la causa no se olvide".

Como parte del acto se entregó un aporte no reintegrable de un millón de pesos al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, el cual tiene como destino cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades previstas este año.

Las actividades centrales comenzarán el viernes próximo con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Neuquén en el cine Español, que dará inicio a la vigilia que se realizará en el Cenotafio de la capital hasta el acto central con la tradicional ceremonia de los claveles, organizada por el Centro de Veteranos. (Télam)