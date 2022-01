El vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, destacó hoy el desempeño de Juan Manzur al frente de la jefatura de Gabinete de la Nación y su relación con el presidente Alberto Fernández, a la que consideró "muy buena", y remarcó que uno de los desafíos trascendentales que tiene es "trabajar las partidas presupuestarias con todos los ministros luego de que la oposición haya dejado al Gobierno nacional sin presupuesto".

"El objetivo central es que ningún proyecto de inversión se quede sin ejecutar, ya que cada peso que no se gasta en el sector público son salarios que no se pagan, es actividad económica que no colabora para superar la crisis que tenemos", afirmó Neme, en diálogo con Radio10, de cara a los desafíos que se esperan para 2022.

A la vez, sostuvo que el Gobierno pretende cerrar el acuerdo con el FMI aunque "hay algunas variables" que no se quieren "resignar, que tienen que ver con sostener una política de crecimiento".

A la relación entre Manzur y el presidente Alberto Fernández, Neme la calificó como "muy buena" y subrayó que el jefe de Gabinete "es un dirigente de enorme experiencia en la gestión que fue convocado por el presidente para poder colaborar en una situación difícil después de la derrota electoral".

"Como digo yo: se puso la mochila y salió a caminar por la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y fue un apoyo para los gobernadores", ejemplificó el funcionario, quien afirmó que "se logró mejorar el resultado electoral" y que ahora están "trabajando para mejorar la gestión de gobierno".

El vicejefe de Gabinete señaló además que uno de los principales desafíos de Manzur será la "administración del presupuesto después de que la oposición se haya negado a darle presupuesto al Gobierno", lo cual conlleva "un doble trabajo" vinculado a "coordinar con todos los ministros las partidas necesarias, forma, cómo, cuánto", y que este trabajo "es parte fundamental de la gestión 2022".

Click to enlarge A fallback.

Neme mencionó la existencia de "distintos motivos", algunos vinculados a la pandemia, por los cuales "algunas áreas del Gobierno no han podido ejecutar adecuadamente los presupuestos disponibles el año pasado", lo cual también explicaría que "el déficit fiscal del 2021 haya sido inferior al proyectado por la falta de ejecución de programas y proyectos de inversión".

"En el año 2022, ningún proyecto de inversión planificado y que está en la agenda, se va a dejar de ejecutar porque cada peso que no se gasta en el sector público son salarios que no se pagan, es actividad económica que no colabora para superar la crisis que tenemos", aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández aseguró que las relaciones entre Argentina y China están en muy buen estado

En cuanto a las negociaciones con el FMI, destacó que "el Frente de Todos quiere llegar a un acuerdo porque entiende que Argentina es parte de una economía internacional que tiene una estructura productiva muy diversa, que está muy conectada al mundo", y reafirmó el objetivo de "mantener ese nivel de conexión para poder generar bienes de servicio y exportar y, de esa manera, resolver la crisis".

"La Argentina necesita una inyección muy fuerte de exportaciones, el año pasado hemos superado largamente los 75 mil millones de dólares, luego del promedio de 60 mil millones que se mantuvo durante los años de Macri", detalló el funcionario.

Sobre las expectativas para este año, Neme anticipó que se espera "volver a crecer" y que "hay exportaciones industriales que están creciendo, y todo eso tiene una fuerte conexión con los abastecimientos y los insumos del mundo", por lo cual, "sostener una relación dinámica con los mercados no es una cosa menor".

Respecto a la investigación de una "mesa judicial" provincial macrista que habría intentado pergeñar causas contra sindicalistas y la mención de crear una "Gestapo" para tal fin, Neme lo describió como "realmente detestable", ya que "es la expresión del armado de causas que imperó durante los cuatro años de gobierno de Juntos Por el Cambio".

"Yo soy uno de los dirigentes del peronismo a los que le armaron una causa", subrayó, agregando que "uno de los actores intelectuales de estas persecuciones, aprietes a los empresarios para la venta de empresas, que es (Fabián) Rodríguez Simón, está prófugo".

"Esta noticia hay que tomarla muy en serio, no solamente por todo lo simbólico que expresa la expresión 'Gestapo' sino por todo lo que se hizo en nombre de esa filosofía política que animaba al gobierno de (María Eugenia) Vidal en Buenos Aires, a la AFI, y a gran parte del gobierno de (Mauricio) Macri", enfatizó y resaltó la necesidad de que "se hagan todos los procesos judiciales necesarios para que eso no vuelva a ocurrir nunca más en la Argentina".

Sin embargo, diferenció que "en la oposición hay un abanico", y que "no todos de forma unánime se presentan en esa tendencia nefasta que expresa Rodríguez Simón, (Mauricio) Macri, la gente de (María Eugenia) Vidal y ese ministro de Trabajo que habla de la necesidad de la Gestapo, que son tipos que deberían estar absolutamente marginados del espacio público".

Neme dijo que el momento actual de la Argentina es "muy complejo, muy difícil", por "la herencia de (Mauricio) Macri y la pandemia" que "han debilitado mucho las capacidades productivas y creativas del país".

"Por eso creo que tenemos que buscar algunos acuerdos fundamentales entre trabajadores, empresarios, dirigencia política oficialista y algún sector de la dirigencia política opositora para poder realmente entablar un camino de solución sustentable para la crisis argentina", concluyó. (Télam)