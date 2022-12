La legisladora porteña Claudia Neira (Frente de Todos) afirmó hoy que con la medida cautelar que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema logró "montarle el show" al alcalde del distrito, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que el fallo del máximo tribunal "no constituye un triunfo" para ningún sector.

"Lo que hizo la Corte fue montarle el show a (Horacio Rodríguez) Larreta con esta medida cautelar. El jefe de gobierno porteño realizó una importante puesta en escena, salió a comunicar en una conferencia de prensa que la Corte le había dado la razón, pero no es así. Se definió algo en forma provisoria", afirmó Neira en declaraciones a radio AM 530.

Para la legisladora, el porcentaje fijado por la Corte "es muy arbitrario" y sostuvo que si "hubiera habido alguna urgencia" para dictar esta cautelar "tendría que haber ocurrido al día siguiente y no después de dos años".

"Rodríguez Larreta quería tener un triunfo, pero la verdad que no es un triunfo ni para él ni para los porteños porque se trata de algo absolutamente provisorio. No tiene relación de cuánto cuesta transferir la Policía a CABA. Si la Ciudad quiere discutirlo, hay que hacerlo con las provincias y debatir una nueva ley de coparticipación que no es tarea sencilla, pero es lo que corresponde", subrayó Neira.

De esta forma se refirió Neira al origen del diferendo entre Nación y CABA, que se remota al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, quien como presidente le transfirió fondos coparticipables a la Ciudad para financiar a esa jurisdicción el traslado de la Policía.

En tanto, la legisladora recordó que cuándo se realizó el traspaso de la Policía "ya había un presupuesto de seguridad" en la Ciudad de Buenos Aires y que el cálculo que se realizó de los costos que iba a implicar "rondaban los 8.000 millones de pesos".

"Lo que definió Macri, en lugar de hacer ese número, fue aumentar de 1,4 a 3,75 la coparticipación que significó en ese momento 17.000 millones, es decir más del doble. Luego del reclamo de gobernadores y otros dirigentes, se bajó a 3.5", detalló Neira.

Y completó afirmando que el exmandatario tomo esa decisión "al voleo" ya que nunca, "hasta el día de hoy, se pudo ver la cuenta" que justificó el monto de esa tranferencia. (Télam)