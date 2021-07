El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló hoy que ve al Gobierno "con mucha improvisación, muy desorientado y con anomia en muchos sectores de la gestión".

Lo afirmó en el discurso de cierre de la principal bancada opositora en la sesión de la Cámara baja en la que expuso el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Lo veo al Gobierno terco. Aún frente al error grueso, sostienen y atropellan como un toro mocho", dijo el diputado cordobés, quien añadió: "En el último tiempo lo que no puede gestionar lo prohíbe. Desde los runners, los contratos de las vacunas, los colegios cerrados, ahora con los varados. Todo es tensión y la terquedad es un mal síntoma para cualquier Gobierno".

"Recuerdo el momento de empoderamiento social frente a lo desconocido, cuando todos lo apoyamos al Presidente. Pero no duró mucho tiempo, porque el Gobierno perdió una oportunidad, el Presidente se equivocó con el apotegma ´economía-salud´ y terminamos mal en las dos cosas", añadió

Sostuvo que "por primera vez somos irrelevantes en el mundo en el peor momento de la historia; no hay Gobierno argentino que haya tenido esta intrascendencia. El Gobierno no tiene orientación, no tiene rumbo. ¿Quiénes son nuestros aliados? Con los vecinos estamos peleados, casi estalló el Mercosur. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos identificamos? Tengo la impresión de que va ir mal si miramos como en los ´70".

Negri añadió que "no puede ser que acompañen a (Michelle) Bachelet en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Venezuela y, al otro día, digan que ´se viola un poquito los derechos humanos".

"Este país, que tuvo muertos, no puede tener vergüenza de condenar lo que pasa en Nicaragua con un matrimonio de dictadores (...). Eso nos involucra a todos. ¿Qué táctica es esa? ¿Es un compromiso con quién?", cuestionó.

Para Negri "el 14 de noviembre no se termina el mundo, sólo se va a votar. Creemos que vamos a crecer, seremos una oposición responsable; queremos ayudar, esperemos que escuchen el mensaje de la sociedad".

"Me preocupa lo que están construyendo para adelante. No alcanza con decir que bajaron la inflación de Macri, si igual tenés inflación del 50% y la gente estuvo encerrada en el baño", agregó.

