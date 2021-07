El diputado y precandidato a senador nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio Mario Negri consideró hoy que "hay que desdramatizar las PASO" y advirtió que "en tiempos de pandemia hay que tener cuidado y no hay que pasarse de vueltas", de cara a su competencia con Luis Juez. "Hay que desdramatizar las PASO. Yo soy hijo de las PASO, la primera vez que se pusieron en práctica fui precandidato contra cinco listas, en el radicalismo siempre hubo elecciones internas", sostuvo el actual jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio. En el mismo sentido, indicó: "El secreto es un secreto que aplico en el bloque y el interbloque es administrar las diferencias. En tiempos de pandemia hay que tener cuidado, no hay que pasarse de vueltas porque nos podemos ir a la banquina". "Conmigo pueden estar tranquilos. Yo no pierdo el orden de prioridades de qué es lo que el país está demandando en las elecciones de noviembre, donde no se elige ni presidente ni programa económico sino que se va a discutir si hay equilibrio de poder", afirmó Negri en declaraciones radiales. El dirigente defendió su precandidatura para la Cámara alta y señaló que "hay una idea desde 1983 que está muy instalada y sostiene que el Senado es un derecho adquirido del peronismo", tras lo cual afirmó que la vicepresidenta "Cristina Kirchner ha logrado hacer del Senado su escritorio durante esta pandemia". "Me siento con potencia y capacidad para encender las luces del Senado", subrayó el referente de la UCR cordobesa y agregó: "Es allí donde se construyen las políticas del kirchnerismo, allí está la persona más inteligente del kirchnerismo, la que quiere volver a los 70, la que piensa que podemos vivir del mundo aislados, en un marco de alianza solamente con Venezuela". Negri consideró que "Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado" porque "el gobierno provincial, por sus dificultades, arregla con el Gobierno nacional, y el Senado es la madriguera del poder de Cristina, donde se elabora la política del kirchnerismo". Al respecto, sostuvo que se siente "con responsabilidad de representar a Córdoba, una provincia emblema de la producción, con sus universidades que ponen de pie al país, donde predomina la idea del trabajo sobre la idea del subsidio, donde está el campo pujante al que el kirchnerismo le mete la mano". "Me encanta este debate. No me moví nunca de la foto. Nunca pasé por el entusiasmo del kirchnerismo", agregó el diputado nacional. PS/MG/OM NA