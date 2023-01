El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró hoy que "en medio de la crisis social y económica el FdT solo tiene como programa llevarse puesta a la República, garantizar la impunidad de CFK y naturalizar la anarquía por encima de la ley".

A través de Twitter, el cordobés salió a replicar el comunicado que poco antes había publicado el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos a propósito del inicio del tratamiento del juicio político que impulsa el Gobierno contra la Corte Suprema, en el que invitaba al resto de las bancadas a participar del debate desde sus propias "verdades relativas".

"La Constitución Nacional no es una verdad relativa. Los fallos de la Corte deben cumplirse", contestó tajante Negri. Por su parte, la vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi, resaltó que "el oficialismo está solo en el juicio a la Corte", sin aliados en esa cruzada.

Según dijo, desde el Frente de Todos "buscan deslegitimar las instituciones de la República, pero desde la oposición tenemos el compromiso de defenderlas". "El Presidente no puede seguir atentando contra la Justicia y la división de poderes", sostuvo, y anticipó: "¡No lo vamos a permitir!".

En otro mensaje, la radical bonaerense se metió en la interna oficialista al considerar que el Frente de Todos "no consigue acuerdo en sus propios legisladores", razón por la cual -a su entender- "dilata el debate" "La oposición está lista siempre, PERO solicita que se cierre el delirante pedido de juicio político a la Corte o que el quórum lo consigan ellos. Una forma de proteger la Constitución", dijo Banfi sobre la decisión de Juntos por el Cambio de no avalar el tratamiento de ningún tema hasta tanto el oficialismo no desista con el tratamiento del juicio político. SH/MG/AMR NA