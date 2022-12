El presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, celebró hoy la acordada de la Corte Suprema que dispuso que se le tome juramento a los cuatro representantes del cuerpo para el Consejo de la Magistratura, en línea con lo que anhelaba Juntos por el Cambio, y al respecto sostuvo que el máximo tribunal "está terminando con los atropellos y los alzamientos contra sus sentencias de parte del kirchnerismo". La decisión de la Corte ocurre luego de que la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, dispusiera frenar los nombramientos de los diputados al órgano encargado de seleccionar y remover jueces a raíz de un fallo del juez Martín Cormick, resolución que fue duramente criticada por Juntos por el Cambio. "Las instituciones no se pueden manosear y mucho menos paralizar por indicación de una sola persona. Se lo dijimos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cuando decidió intentar trabar la conformación del Consejo de la Magistratura para acatar los deseos de Cristina Kirchner", expresó Negri. Para el cordobés, Cecilia Moreau "no tenía ninguna facultad para intentar obstruir el funcionamiento de un organismo que debe seleccionar y juzgar a los magistrados". "La resolución que firmó a pedido de Cristina Kirchner incumplía con la Ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque son los bloques y únicamente los bloques quienes designan a sus representantes", agregó. De esta manera, el referente radical celebró el fallo de la Corte Suprema que ratifica la designación de la santacruceña de la UCR Roxana Reyes, cuyo nombramiento había sido objetado por el juez Cormick utilizando el mismo criterio por el cual el máximo tribunal impidió que el senador Martín Doñate jurara para el Consejo de la Magistratura. De acuerdo al razonamiento de este magistrado, Reyes no podía jurar por la segunda minoría ya que Juntos por el Cambio ya estaba representado por la primera minoría con el nombramiento de Álvaro González (PRO). En el Senado, Cristina Kirchner había dispuesto la partición del Frente de Todos para conformar dos bancadas (Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular), de manera tal de quedarse con dos lugares en el Consejo de la Magistratura, pero la Corte Suprema juzgó que dicha división era artificial y por ende carecía de validez legal e institucional. Además de Reyes y González, el máximo tribunal habilitó los juramentos de los diputados Vanesa Siley y de Rodolfo Tailhade por la mayoría oficialista. "La acordada de la Corte Suprema de hoy es un acto de estricta justicia. Saludamos que se comience a normalizar el Consejo de la Magistratura, que el kirchnerismo intentó bloquear desde que dividió los bloques en el Senado y luego con la resolución caprichosa de Cecilia Moreau. La Corte Suprema está terminando con los atropellos y los alzamientos contra sus sentencias de parte del kirchnerismo", finalizó Negri. SH/GAM NA