El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió hoy a responder dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de que la oposición "odia a los argentinos" y le remarcó que "el oficialismo no quiso destrabar el arribo de vacunas de Pfizer". "Mientras Cristina Kirchner dice que la oposición odia a los argentinos , el oficialismo no quiso destrabar en Diputados el arribo de vacunas de Pfizer (14 millones de dosis) y también rechazó una ley para facilitar que lleguen vacunas para 100 mil chicos que están desesperados", se quejó el dirigente cordobés. En Twitter, Negri señaló además que "el kirchnerismo rechazó tres pedidos de Juntos por el Cambio para tratar en esta sesión proyectos clave"

"Uno para sacar la palabra negligencia de la Ley de Vacunas; otro para que lleguen vacunas para menores con comorbilidades y un pedido de informes sobre la lentificación en la vacunación", enumeró. Y agregó: "Lamento profundamente que, otra vez, los diputados del Peronismo de Córdoba apoyaran al kirchnerismo en rechazar modificar la ley de Vacunas". "Hubiera sido una esperanza para los miles de menores de 18 años que sufren enfermedades y no tienen otra posibilidad para salvar su vida", señaló el diputado radical. Más temprano, en un acto, Cristina Kirchner había dicho: "Pese al bombardeo mediático al principio (de la pandemia) para que (los argentinos) no se cuidaran...en fin...no logro entender. Creo que en el fondo no quieren a la Argentina y no creen en la Argentina. De alguna forma odian a los argentinos o se quieren ir y no pueden". SPC/PS/GAM NA