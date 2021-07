El jefe del interbloque deJuntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, advirtió hoy que desde su espacio impulsarán la creación de "una comisión investigadora" para que analice el acuerdo con Rusia para la compra de vacunas Sputnik V contra el Covid-19. El diputado realizó el anunció en el marco de la polémica por la difusión de la carta enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en relación al demorado envío del segundo componente de la vacuna. "No alcanza con la explicación de Nicolini y (la ministra de Salud Carla) Vizzotti en el Congreso. Ahora vamos por una comisión investigadora", resaltó Negri, aunque aclaró que la podrían rebotarles la propuesta porque el oficialismo tiene "más número" en la Cámara baja

En tanto, la oposición avanzó hoy en el Congreso con pedidos de informes y de citación a la ministra de Salud y la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el fin de que expliquen el acuerdo con Rusia . En ese contexto, Negri consideró que la "carta de enojo" que se conoció hoy "llega después de dejar de pasar meses", y cuestionó: "Hablan como socios y amigos, unidos por una cuestión ideológica". "En el Gobierno se ataron a AstraZeneca y a Sputnik como si fueran de su familia. A AstraZeneca sabiendo el atraso en la producción en México y a Rusia sabiendo que no tenían el segundo componente", argumentó en declaraciones radiales. En esa línea, consideró que hay "un problema real porque siempre existió el atraso del segundo componente", y cuestionó: "¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Llevaban a la banda oficial a Ezeiza a aplaudir los aviones". Consultado por la posibilidad de que Juntos por el Cambio impulse el juicio político al presidente Alberto Fernández o la ministra de Salud de la Nación, Negri respondió: "Es una decisión que debe tener mucho volumen político". "Habrá que analizarlo, porque no puede ser relativizado por la campaña electoral y sabemos que no tenemos el número porque precisamos dos tercios", agregó. Por último, consideró que el Ejecutivo nacional "debe decirle al millón de personas que tiene la primera dosis aplicada hace más de 90 días cómo le solucionará el problema de la falta del segundo componente"

En un mail escrito el 7 de julio, la asesora presidencial y funcionaria clave en las negociaciones para adquirir vacunas de distintos laboratorios reclamó a Rusia por el envío de las segundas dosis y amenazó con romper el contrato, al tiempo que reveló cuestiones geopolíticas hasta hoy no informadas. En el escrito, la funcionaria le recuerda a los rusos que el Gobierno argentino hizo "todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito", pero advierte: "Nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto". Además, en el mail, Nicolini les advierte a los rusos de los cambios realizados para poder conseguir vacunas estadounidenses: "Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja". MD/PS/SPC NA