El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, pidió hoy que "se levante el secreto fiscal para los poderosos y los evasores" y que "no se empiece por los más pobres y los más débiles", en referencia a la solicitud que hizo el Gobierno nacional para conocer a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que compraron dólares, según una auditoria.

Ante el pedido de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para que se levante el secreto fiscal para determinar quienes del plan Potencia Trabajo adquirieron divisa norteamericana, Navarro afirmó: "Veo positivamente que se abra el secreto fiscal, pero para los que evaden, para los poderosos, para los que están en condiciones de pagar la tarifa plena de gas y de luz. Para esos sí", remarcó en diálogo con Télam.

En punto, sentenció que "pedir que se libere el secreto fiscal para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo me parece insólito porque no hay secreto, no hay nada que ocultar, ya que la pobreza es pública y notoria".

"No empecemos con los más débiles, y como nos dijo Néstor (Kirchner), seamos fuertes con los poderosos", manifestó el referente del Movimiento Evita.

Sobre las auditorías al programa Potenciar Trabajo, Navarro señaló que "las auditorias son necesarias y se hacen siempre en todo programa de gobierno. Son muy buenas para controlar y reorientar las políticas y si hay alguna duda, es bueno que se hagan más controles".

En ese sentido, dijo que "tampoco hay que molestarse ni preocuparse si hay que dar explicaciones en el Congreso o en la Justicia".

"Lo que sí me sorprende es que a través de un cruce de datos entre a AFIP y el Ministerio de Desarrollo Social, muchos periodistas, dirigentes opositores y miembros del Poder Judicial hayan opinado sin leer el informe", protestó.

Con respecto a la situación social de los beneficiarios de planes sociales, consideró que "más allá del constante esfuerzo del gobierno de Alberto Fernández de atender con múltiples programas y acciones a los sectores más humildes, existen problemas en algunos sectores para llegar a fin de mes".

Tolosa Paz reveló hace días que solo se habían detectado irregularidades en el 0,3 por ciento de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo, luego de una auditoría interna que había comenzado con la gestión anterior, encabezada por Juan Zabaleta.

Sin embargo, tras el pedido de información que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP, no pudieron acceder a los nombres de quienes presentan incompatibilidades a raíz del secreto fiscal. (Télam)