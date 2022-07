El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, destacó hoy el "valor" y la "voluntad" del designado ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, y consideró que el funcionario "va a proponer una salida razonable" de la crisis económica "pensando en el crecimiento".

"Sergio tiene ganas, tiene voluntad. Es como el jugador que pide la pelota cuando las papas queman. Lo valoro porque el principal requisito que debemos analizar de un integrante de cualquier lugar de la gestión es el valor", remarcó Navarro en diálogo con Futurock.

Además, consideró que Massa "va a tener un rol importante" y analizó que "va a proponer una salida razonable (de la crisis económica) pensando en el crecimiento".

"No niego la importancia de las personas pero no personalizo. Sería injusto creer que una persona es la culpable de todos los fracasos y la responsable de todos los éxitos, que sería no hacernos cargo de nada", evaluó.

A la vez, Navarro señaló que la posibilidad de superar la situación actual "va a depender de la gestión y, sobre todo, de la política" y de la "sintonía con los requerimientos" de la sociedad en la "resolución de problemas".

"Se sale con esfuerzo, con sacrificio, con un plan de mediano y largo plazo", confió.

Al mismo tiempo, sostuvo que desde el Movimiento Evita vienen advirtiendo hace tiempo que si la "inversión social sigue aumentando, nos coloca en un lugar de no retorno".

En ese marco, agregó: "La inversión social gradualmente tiene que pasar a ser inversión productiva, eso requiere que los planes sociales tienen que pasar a ser trabajo".

"Hay que darle salida" al 50% de la población que se encuentra en la "informalidad", sostuvo, y diagnosticó, que de lo contrario, "vamos a una situación muy compleja, que nos va a asemejar a países hermanos que conviven hace décadas con el 50% o 60% de pobreza".

Finalmente, Navarro consideró que "la clase dirigente" debe otorgarle "un rol protagónico" en las decisiones a "sectores de la sociedad civil". (Télam)