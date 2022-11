El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, afirmó hoy que la relación de su organización social con el presidente Alberto Fernández "es excelente", y además consideró que el jefe de Estado "es el que mejor comprendió a la economía popular y que "este Gobierno nacional será reconocido con los años".

En diálogo con Télam, Navarro descartó un distanciamiento del Movimiento Evita con Alberto Fernández al aseverar que "la relación con el Presidente siempre fue muy buena" y valoró que en el vínculo con el primer mandatario se caracterice por "la franqueza" y "poder dialogar sin ningún tipo de límite" sobre la realidad política.

"Antes de ser candidato, cuando fue candidato y luego cuando asumió, (Fernández) siempre tuvo con nosotros una relación basada en la franqueza, en poder dialogar sin algún tipo de límite sobre cómo veíamos nosotros la realidad y la política, basándonos principalmente en los más humildes", subrayó.

Y agregó: "De los últimos presidentes, Alberto Fernández es el que más comprendió el concepto de la economía popular, aunque claro que luego en algunos puntos tenemos matices en un contexto signado por la crisis heredada del macrismo y que luego lo empeoraron la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania".

Navarro insistió en que "la relación del Movimiento Evita con Alberto Fernández es excelente" y luego hizo una mirada retrospectiva del Gobierno del Frente de Todos.

En ese aspecto, remarcó que la gestión del Presidente "en el tiempo será valorada" porque "la Argentina creció, no se desmadró y atendió sanitaria y socialmente la pandemia, y sus efectos económicos".

A modo de balance de los casi tres años de mandato, Navarro estimó que "hay un saldo positivo de cosas buenas" y reiteró que "la gestión de Alberto Fernández en el tiempo será valorada porque la Argentina creció, no se desmadró y atendió sanitaria y socialmente la pandemia y sus efectos económicos, que luego se agravaron por la guerra".

Respecto a la relación que tiene el Movimiento Evita con los otros sectores del FdT, aseguró: "Tratamos de mantener la misma relación que con el Presidente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que es la expresión de los gobernadores; y con el ministro de Economía, Sergio Massa".

Sobre la actualidad de la coalición oficialista, Navarro consideró que "el Frente termina el año de una mejor forma, con una mayor tranquilidad", luego de un año con muchas oscilaciones.

"Cuesta comprender como en Argentina son tan críticos con el gobierno de Alberto Fernández, que tiene tanto reconocimiento en el extranjero, con una gran validación del accionar durante la pandemia y con un crecimiento económico, aunque tampoco se puede desconocer los problemas cotidianos que existen en un marco de inflación e inseguridad", analizó.

Por otra parte, Navarro se refirió a la reunión del martes de la semana pasada entre Cristina Fernández de Kirchner y algunos referentes del Movimiento Evita en el Senado.

"La decisión de Cristina Kirchner de ayudar y colaborar, teniendo en cuenta su predicamento, en el Frente de Todos, para construir unidad en el Frente pensando en el año de gestión que falta y en el contexto electoral, es positiva", evaluó.

En ese sentido, subrayó: "Si los integrantes del Frente de Todos nos vemos como compañeros más allá de las diferencias, y no como adversarios ni enemigos, tenemos mucho para aportarle a la mejora de la vida de la gente y ser competitivos electoralmente el año que viene".

A la hora de opinar sobre la estrategia electoral del FdT y la realización de las primarias, Navarro fue contundente: "Simplemente queremos tener la libertar de participar en los espacios donde tengamos la posibilidad de competir en el ámbito local y en el ámbito provincial".

"Obviamente que queremos discutir ideas, pero queremos que sea la gente la que elija a los mejores candidatos en las primarias", apuntó.

Al respecto, Navarro resaltó que desde el Movimiento Evita tienen aspiraciones a "tener precandidatos a nivel municipal, provincial y nacional para fortalecer la herramienta electoral de las PASO y tener propuestas que reenamoren a los argentinos y frenar así el avance de (Mauricio) Macri en 2023".

El Movimiento Evita está en el proceso de crear su propio partido para que se sume a la confluencia de espacios partidarios que adhieren al FdT, el Partido de los Comunes: la intención es presentar precandidatos propios en las PASO de algunos municipios, entre ellos San Martín, La Matanza, Ituzaingó, Presidente Perón, Necochea y otros distritos.

Al llegar el mes de diciembre, el recuerdo de fines de años con una sociedad convulsionada se hace presente, aunque Navarro aseveró: "Si no cometemos errores no forzados y no generamos incertidumbre gratuitamente, todo indica que vamos a tener un fin de año tranquilo. En general, la sociedad está más madura y comprende más la crisis que la mayoría de la dirigencia política", concluyó. (Télam)