El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando 'Chino' Navarro sostuvo hoy que "el 2024 será un gran año" para el país y consideró que en las elecciones presidenciales se definirá si "lo usamos para destruir todo como plantea Javier Milei, para ajustar como dice Patricia Bullrich o para seguir creciendo y distribuyendo" como plantea el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"El año que viene va a ser un gran año y el tema es si lo usamos para destruir todo como plantea Milei, ajustar como dice Bullrich o redoblar el esfuerzo para seguir creciendo y redistribuyendo", sostuvo esta mañana el referente del Movimiento Evita en declaraciones a FM Futurock.

En este punto, Navarro valoró la "puesta de recursos en los sectores más bajos, bajos y medios para compensar la devaluación" lo que "como dice Massa es un paliativo", en referencia a las últimas medidas económicas.

Además, el funcionario diferenció al "Massa ministro del Massa Presidente" al considerar que como Jefe de Estado el funcionario "podrá decidir un plan económico y político" y no estará inmerso "en esta transición tan compleja que estamos viviendo, en función de donde venimos", en referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia y la sequía.

El dirigente sostuvo también que en el territorio ve "mucha gente enojada con la política pero que al mismo tiempo les da miedo Milei y lo asocian con lo negativo como la venta de órganos, de armas".

"El problema es que en la crisis todo se agranda pero jamás me pararon tanto en la calle como ahora para decirme que por favor no dejemos que gane este hombre que está loco", dijo y añadió que no hace "consideraciones personales" pero que lanza propuestas "que no tienen lógica como dolarizar".

"Cuando uno ve que grita, que habla de la motosierra, que dice 'vamos a dinamitar', en fin, cosas a tal punto que la misma Patricia Bullrich queda a un costado", finalizó el funcionario. (Télam)