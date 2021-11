La abogada del empresario Pedro Etchebest, Natalia Salvo, dijo hoy que el falso abogado Marcelo D'Alessio está "molesto" con el fiscal Carlos Stornelli y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y por eso "quiere ser arrepentido", en relación a la declaración ante la Justicia del falso abogado y su pedido de arrepentimiento, rechazado ayer por el fiscal Juan Pablo Curi.

"No es la primera vez que D'Alessio quiere ser arrepentido, lo hizo otras veces y siempre coincidió con períodos electorales", dijo Salvo esta mañana en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que agregó: "Está molesto con Stornelli y Bullrich por querer desprenderse de él diciendo que era un loquito".

Ayer, D'Alessio fracasó en su intento de convertirse en arrepentido en el marco de la causa en la que se lo investiga por más de 60 maniobras de espionaje y extorsión, ya que no logró alcanzar un acuerdo de colaboración con el fiscal Curi, informaron fuentes judiciales.

La audiencia entre el fiscal federal de Dolores y D´alessio terminó cerca de las 18, cuando quedó descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque a criterio de los investigadores los aportes que pretendía hacer el imputado eran insuficientes, según pudo reconstruir Télam.

La abogada de Etchebest -que fue el empresario que inició la denuncia- recordó hoy que "en la oportunidad anterior quien había rechazado el pedido fue Ramos Padilla" y señaló que D'Alessio "ya en otra oportunidad dijo que era todo lo que sabía, y ahora estaría aportando elementos adicionales a lo que dijo que no tenía más conocimiento".

En este sentido, Salvo especificó que "aún no se sabe exactamente lo que dijo en la audiencia" pero que "los datos que dio D'Alessio apuntarían a Bullrich y Stornelli".

No obstante, la letrada señaló que "según el fiscal Curi los datos que dio no aportan nada nuevo y por eso no lo acepta como arrepentido”, aunque remarcó que "el rol del fiscal Curi es bastante cuestionable y ha entorpecido desde el minuto uno la causa".

Por otro lado, Salvo cuestionó la decisión de la Cámara de Mar del Plata de revocar la prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri al indicar que "preocupa la decisión de la Cámara de Mar del Plata".

"La Cámara Federal de Mar del Plata tiene criterios bastantes disímiles", dijo Salvo y puntualizó: "Al juez (Martín) Bava lo reta y a (Mauricio) Macri, que muestra reticencia de presentarse ante la Justicia, le permite salir del país. Esto muestra que es un ariete más de esta famosa mesa judicial".

En la misma línea cuestionó también que Stornelli "está doblemente procesado y siga siendo fiscal" y se mostró en contra de que se revoque el procesamiento al periodista Daniel Santoro.

"Santoro está protegido por el poder real", afirmó la abogada e indicó: "La participación de Santoro en esta asociación ilícita tiene pruebas contundentes".

En tanto, la abogada insistió con que Santoro "ayudó a perpetrar todos los planes delictivos que se están investigando en Dolores", por lo que "decir que hay falta de pruebas no se condice con lo que hay en la causa".

"Los expedientes dicen que él ayudó con la pantalla de su ejercicio profesional a realizar determinados delitos", concluyó. (Télam)