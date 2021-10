El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, dijo hoy que "no es un tema" que le "preocupe demasiado" el "cómo revertir la elección", sino que su objetivo "de cara a noviembre" es "ocuparse de resolver las problemáticas que llevan muchos años en la provincia de Buenos Aires".

"No es un tema que me preocupe demasiado cómo revertir la elección: de cara a noviembre hay que ocuparse de resolver las problemáticas que llevan muchos años en la provincia de Buenos Aires", señaló el funcionario a radio FutuRöck.

En ese marco, el exintendente del partido de Malvinas Argentinas sostuvo que a la gente que no los votó en las PASO no le pide que los voten el 14 de noviembre, sino que los ayuden "de cara a los dos años que vienen".

Si bien no subestimó el hecho del "mensaje" transmitido por los ciudadanos en las urnas, dejó claro que el Frente de Todos llevó "una lista sola y algunos habrán dado por descontado que no cambiaba nada" el no optar por ese espacio.

Según su análisis, esos factores influyeron en los resultados que obtuvo el FdT en las PASO del 12 de septiembre, de "356 mil votos abajo".

Por otra parte, el funcionario señaló que "tanto el Gobierno nacional como el provincial esta haciendo un esfuerzo enorme" y dejó claro que es necesario entender que se está "saliendo de una pandemia".

"Se está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con el contrato social al que nos comprometimos en 2019. Nadie esperaba una pandemia, los indicadores económicos han caído en todo el mundo y nosotros no estamos exentos", advirtió.

En tanto, consideró que "ahora es el momento para salir adelante con la generación de empleo, con la obra pública y diferentes planes de ayuda que tienen que ver con que la gente pueda vivir mejor y con el esfuerzo del Gobierno nacional para que se pueda garantizar que bajen los índices inflacionarios y el poder adquisitivo de la gente". (Télam)