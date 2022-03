El presidente del bloque de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, destacó hoy que Juntos por el Cambio "sólo votó el financiamiento" y subrayó que "de las locuras de (el presidente) Alberto (Fernández) de acá en adelante se hace cargo el Gobierno", a la vez que advirtió que "el kirchnerismo duro jugó a la ruleta rusa con el default".

"Nosotros lo único que hemos votado es el financiamiento, pero del programa, de las locuras de Alberto de acá en adelante se hace cargo el Gobierno. De acá en adelante que el Gobierno se ordene", sostuvo el dirigente opositor.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el formoseño se preguntó "¿hasta cuándo la oposición pude sostener al Presidente?" y consideró que el "primer desafío" de la alianza opositora es "generar estabilidad institucional en el país".

Tras destacar el voto de Juntos por el Cambio en favor del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Naidenoff afirmó que "hoy no hay default en la Argentina porque hay una oposición responsable, que también tiene vocación de poder".

Y agregó: "No somos una oposición testimonial, no somos ingenuos. No acompañamos a un Gobierno, sino que lo hemos hecho por la Argentina".

Al ser consultado sobre la división interna que mostró el Frente de Todos en el Congreso a la hora del tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI, el referente radical manifestó que "no se puede jugar al límite, no se puede jugar a la ruleta rusa y el kirchnerismo duro hizo eso, jugó al default".

Finalmente, el senador nacional analizó la figura del presidente Alberto Fernández y señaló que el mandatario está "desorientado, perdido, nadie lo ayuda, todos los días colabora él mismo en una especie de autoboicot permanente para devaluarse". "El Presidente no está bien, pero tampoco está bien el frente de gobierno", concluyó. PT/KDV NA