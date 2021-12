El senador nacional por Formosa y titular del bloque de la UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff, consideró hoy que las discusiones en esa fuerza política "deberían darse puertas para adentro", en el contexto de las tensiones suscitadas de cara a la elección de delegados que se llevarán a cabo este viernes y en la cual se renovarán las autoridades del Comité Nacional del centenario partido.

"Las discusiones deberían darse puertas adentro. Me parece que si hay una activo que tiene el radicalismo es la democratización interna y la discusión de sus autoridades tanto del partido como de los bloques, con la regla de que si no hay acuerdo, los números mandan. Lamentablemente eso no se dio.", afirmó en declaraciones a la radio online Futurock.

El viernes, 94 delegados de la UCR tendrán en sus manos la decisión de definir quién regirá los destinos del partido en reemplazo del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el senado nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en unos comicios en los cuales el mandatario jujeño, Gerardo Morales, aparece como favorito.

No obstante, fuentes partidarias especulan que Evolución Radical, el sector que impulsa la precandidatura del senador nacional por CABA, Martín Lousteau podría presentar impugnaciones judiciales.

Por este motivo, la Mesa Nacional de JxC que iba a realizarse ayer fue postergada para la próxima semana a la espera de la elección en la UCR.

En ese sentido, el legislador formoseño llamó a "encauzar y unificar más allá de las divisiones del radicalismo" para actuar con responsabilidad y se manifestó en desacuerdo con "trasladar esta discusión al ámbito de los medios".

"Hay que dar vuelta la pagina y pensar como podemos lograr un proceso de reunificación", subrayó.

Por otra parte, Naidenoff consideró que en la política argentina falta "una dirigencia con la capacidad de procesar de manera autocrítica los errores" y también incluyó a su partido en este diagnostico ya que "del 83 a la fecha pasamos todos y los problemas de la gente están latentes".

"No es nuestra función cogobernar El rol de la oposición es acompañar los procesos que son beneficiosas para el conjunto y ser duros y críticos", completó. (Télam)