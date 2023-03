La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman cargó duramente contra su par de La Libertad Avanza Victoria Villarruel, a quien llamó "apologista de la dictadura militar", y le reclamó que se "callara la boca" cuando la abogada liberal intentó interrumpirla a los gritos. "¡Callate la boca y dejá de defender a los genocidas, Villarruel, dejame hablar!", exclamó la legisladora de izquierda, en medio de su intervención en el marco de un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, a pocos días de haberse celebrado un nuevo aniversario del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. "Reivindican el negacionismo porque las políticas económicas de la dictadura son las que quieren llevar adelante. ¡No se los vamos a permitir!", aseguró al comienzo de la sesión especial en la Cámara baja. Bregman había comenzado su discurso haciendo una dura crítica al "negacionismo", y arremetió contra Villarruel, que había hecho uso de la palabra momentos antes para hablar sobre una supuesta "memoria incompleta" sobre los años del proceso militar, y a despotricar contra el accionar de las organizaciones populares armadas de los años 70. "Nos toca hablar después de haber escuchado en este recinto a una apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes", arrancó la diputada del PTS y de larga trayectoria como abogada de Derechos Humanos. "No podemos seguir hablando como que acá no se dijo nada. Al revés de lo que dijo la diputada Villarruel, el genocidio instaurado el 24 de marzo de 1976 tuvo una antesala y esa antesala se levó adelante bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón", siguió Bregman al referirse a la violencia política de los años previos al golpe de Estado cuando comenzaron a operar clandestinamente las bandas paraestatales de la Triple A. Para la referente de izquierda, diputados como Javier Milei y Victoria Villarruel "quieren revivir es el negacionismo" y por eso "se alían" a Ricardo Bussi (hijo del represor Antonio Bussi) en Tucumán y "lo llevan en sus listas electorales tratando de rescatar con ese apellido lo peor de ese genocidio de clase". "No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y de reivindicación del terrorismo de Estado", apuntó Bregman, que repudió el ataque a tiros que un grupo de militantes de ultraderecha perpetró en un local del partido Izquierda Socialista en la ciudad de La Plata, y recordó que Javier Milei había -según dijo- "reivindicado" un atentado similar contra el PTS tiempo atrás. A raíz de esas acusaciones vertidas en el recinto, Villarruel, quien preside el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), empezó a los gritos a contradecir y a atacar a la referente trotskista. "¿Saben por qué Villaruel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados y el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y sólo se aplican con mucha represión. Por eso hablan del curro de los Derechos Humanos como Macri", lanzó. "Quieren en esos planes que dicen que duran 100 horas aplastar a la clase trabajadora. Por eso no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar", desafió Bregman a Villarruel. Según afirmó, desde los espacios libertarios "quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000", desaparecidos. "Esos genocidas que ahora defienden con grititos no solamente violaban a las compañeras en los centros clandestinos, sino que también se robaban a los bebés", repudió. Y opinó que ahora "discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos a hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan como el de Martínez de Hoz". Con estos duros conceptos, Bregman le contestó a Villarruel quien utilizó el bloque de homenajes por el Día de la Memoria para rendir honores a "las víctimas del terrorismo", en referencia a las organizaciones guerrilleras que actuaron esos años resistiendo y combatiendo a la dictadura. "Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo", señaló. Según dijo, la violencia de estas organizaciones dejó un saldo de "17.380 víctimas" entre 1969 a 1979. "En Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia estos derechos", evaluó. "Todos estos asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió

La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales", fustigó la diptuada de derecha. Por último, reclamó que "se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual". SH/MG/AMR NA